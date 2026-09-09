Pour la première fois, la LNR publie le salary-cap de chaque club du Top 14. Toulouse arrive en tête avec 13,8 M€, devant l’UBB et Toulon.

Pour la première fois, la Ligue nationale de rugby a dévoilé le salary-cap club par club pour la saison 2026-2027. Et sans surprise, le Stade Toulousain occupe la première place.

Avec 13,8 millions d’euros, le club rouge et noir bénéficie du plafond le plus élevé du Top 14. En cause : ses 15 joueurs appelés par le XV de France en 2025, qui lui ouvrent droit à des « crédits internationaux » venant s’ajouter au montant de base fixé à 11 millions d’euros.

11,1 M€ pour les clubs sans internationaux

Derrière Toulouse, l’Union Bordeaux-Bègles affiche un salary-cap de 12,72 M€, devant Toulon à 12,18 M€. La Rochelle suit avec 12,16 M€, puis Pau à 12 M€.

À l’autre bout du classement, Castres, Perpignan et Vannes disposent du plafond le plus bas, à 11,1 M€, aucun de leurs joueurs n’ayant été convoqué avec les Bleus en 2025.

Ce salary-cap fixe la masse salariale maximale autorisée pour l’effectif professionnel. Un sujet particulièrement sensible à Toulouse, condamné fin août à une amende de 2,725 millions d’euros pour des infractions commises lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023. À partir de la saison prochaine, le système des crédits internationaux doit encore évoluer.

Le classement complet :

Toulouse : 13,8 M€ — 15 internationaux

Bordeaux-Bègles : 12,72 M€ — 9 internationaux

Toulon : 12,18 M€ — 6 internationaux

La Rochelle : 12,16 M€ — 5 internationaux

Pau : 12 M€ — 5 internationaux

Clermont : 11,64 M€ — 3 internationaux

Lyon : 11,64 M€ — 3 internationaux

Montpellier : 11,46 M€ — 2 internationaux

Racing 92 : 11,46 M€ — 2 internationaux

Bayonne : 11,28 M€ — 1 international

Stade Français : 11,28 M€ — 1 international

Castres : 11,1 M€ — 0 international

Perpignan : 11,1 M€ — 0 international

Vannes : 11,1 M€ — 0 international

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