F1 : EA SPORTS nouveau sponsor de Max Verstappen

L’éditeur de jeux vidéo EA SPORTS devient partenaire du pilote de Formule 1 Max Verstappen, champion du monde en 2021 et 2022.

A un petit mois du lancement de la saison 2023 de Formule 1, qui démarre le 3 mars prochain à Bahreïn, EA SPORTS annonce la signature d’un partenariat avec le plus côté des pilotes, Max Verstappen.

Si la durée de cette association n’a pas été communiquée, l’éditeur de jeux vidéo s’offre une place de choix – au niveau du menton – sur le casque du double champion du monde de F1 pour y apposer son logo. EA SPORTS tease également l’arrivée de « contenu avec le pilote de l’écurie Oracle Red Bull Racing pour l’ensemble de notre portefeuille ».

EA SPORTS s’affichera donc aux côtés des nombreux sponsors de l’écurie Red Bull : Oracle, Jumbo, Mobil1, TAG Heuer…

L’annonce a été faite à l’occasion du « reveal » de la Red Bull RB19, bolide que pilotera le Hollandais en 2023. Une voiture critiquée pour son design quasi identique à celui de la saison dernière et qui sera associée à Ford à partir de la saison 2026.

« Une passion pour les jeux vidéo et le jeu »

« Max est un coureur tenace et un vrai champion qui partage une grande passion pour les jeux vidéo et le jeu. Il fonce tout droit dans l’histoire de la Formule 1, et nous sommes ravis de collaborer avec un des meilleurs athlètes au monde, afin de réunir un public encore plus vaste à travers nos expériences EA SPORTS », s’est réjouit Andrea Hopelain, vice-présidente principale de la marque d’EA SPORTS & Racing, dans un communiqué.

« Que ce soit pour jouer avec mes amis ou pour rester compétitif en dehors de la piste, EA SPORTS a toujours été un élément important de ma vie, déclare de son côté Max Verstappen. EA SPORTS est une véritable référence pour divers millions de personnes passionnées, et je suis fier de les représenter pour la saison 2023. »

