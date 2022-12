F1 – New Era devient partenaire d’Oracle Red Bull Racing

La marque de casquettes New Era a officialisé un partenariat avec l’écurie de Formule 1 il y a quelques jours. Les premiers couvre-chefs seront produits à partir de 2023.

Pour la prochaine saison de F1, New Era produira ainsi l’entièreté des casquettes de l’écurie Oracle Red Bull Racing. Deux collections verront donc le jour dès la saison prochaine avec des modèles de casquette mais aussi de bob reprenant les couleurs jaune, rouge et bleu de l’écurie. D’autres modèles plus lifestyle verront également le jour.

Chaque modèle portera le logo officiel d’Oracle Red Bull Racing sur le panel avant, ainsi que le fameux drapeau New Era sur le côté gauche.

Pour la collection officielle, l’équipe et pilotes porteront les mêmes modèles que les fans avec des broderies supplémentaires relatives aux sponsors de l’équipe. Sergio Perez et Max Verstappen verront en plus leurs drapeaux nationaux brodés sur le côté arrière gauche ainsi que leurs numéros de course personnels.

« La marque New Era est emblématique. Transcendant le sport et la mode, elle est véritablement tissée dans le tissu de la culture mondiale. Notre partenariat avec New Era va nous permettre de faire découvrir la F1 et Oracle Red Bull Racing à un public encore plus large grâce à une collection et une ligne de couvre-chefs innovantes. » commente Christian Horner, directeur de l’équipe et PDG d’Oracle Red Bull Racing, dans un communiqué. Pour l’instant, aucun prix ou visuels n’a encore été dévoilé.

