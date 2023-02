Le Paris Saint-Germain se lance dans le running avec son premier 10km « We run Paris »

Ce matin, le Paris Saint-Germain a annoncé le lancement de sa première course de 10km avec « We run Paris ».

L’évènement running, organisé en interne par le club, aura lieu le 2 juillet 2023 avec un départ et une arrivée au Parc des Princes. Pour le PSG, cet initiative est évidemment un bon moyen de continuer à faire rayonner ses activités au-delà du football. Un programme sponsoring et des animations spécifiques seront ainsi déployées. La veille de ce 10km, des courses pour les enfants de 7 à 15 ans seront également proposées.

650€ le dossard ultra VIP

Le club précise que les dossards grand public seront vendus entre 15€ et 40€ et des packages avec des prestations supplémentaires seront également proposés.

Comptez 650€ HT pour vous offrir l’offre « Insider » permettant de vivre une expérience immersive tout en bénéficiant des meilleurs services autour de la course comme un espace dans les vestiaires des joueurs, une visite du Parc des Princes, une prestation d’avant et d’après la course dans un espace privé, un échauffement privé, des soins de récupération ou encore une rencontre privilégiée avec une légende du club.

Les abonnés et les membres du programme de fidélité du Paris Saint-Germain bénéficient pendant 24h d’un accès prioritaire pour acheter leurs dossards. Chaque inscription contribuera à hauteur de 1€ aux actions de la Fondation du Paris Saint-Germain.

Le Village arrivée prendra des airs de festival avec de nombreuses animations :

Animations musicales

Food trucks

Baby-foot, bâche à coups francs, foot fléchettes, foot bowling et autres défis

Animations partenaires

De nombreux cadeaux et expériences à gagner

A date, les partenaires de ce 10 kilomètres sont Nike, Qatar Airways, GOAT et Nivea MEN.

https://www.youtube.com/watch?v=YsAA_IbXvbA&ab_channel=PSG-ParisSaint-Germain