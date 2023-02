Comment Ford célèbre son retour en Formule 1 aux côtés de Red Bull à partir de 2026

Vendredi, Ford a officialisé son retour en Formule 1 aux côtés des écuries Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri à partir de 2026.

Une annonce faite depuis New York à l’occasion de la présentation de la saison 2023 et de la monoplace RB19.

Dans le détail, Red Bull Powertrains et Ford s’associent pour le développement d’une unité de puissance hybride de nouvelle génération qui motorisera les deux écuries. Le constructeur américain, apportera son expertise dans des domaines tels que la technologie des cellules de batteries et des moteurs électriques, les logiciels de contrôle et l’analyse des unités de puissance.

« C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant de l’histoire du sport automobile de Ford qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a contribué à lancer notre entreprise », a déclaré Bill Ford, Président Exécutif, dans un communiqué. « Ford, aux côtés des champions du monde, Oracle Red Bull Racing, revient au sommet de ce sport, apportant la longue tradition d’innovation et d’électrification de Ford dans l’une des disciplines sportives la plus visible du monde. »

Pour célébrer cette annonce, Ford a dévoilé une campagne de communication spécifique avec notamment le spot « Our Time » (l’heure est venue »).

« La F1 sera une plateforme incroyable pour innover, partager des idées, transférer des technologies et s’engager auprès de dizaines de millions de nouveaux clients. »

En parallèle, les deux pilotes Max Verstappen et Sergio Perez ont également été mis en scène à bord de véhicules électriques Ford.

Un retour de Ford en Formule 1 qui a également eu les honneurs du Late Show de Jimmy Fallon avec une course de karting.

Dès cette année, Ford et Red Bull Powertrains travailleront au développement de l’unité de puissance qui répondra à la nouvelle réglementation technique 2026, notamment un moteur électrique de 350 kW et un nouveau moteur à combustion interne capable d’accepter des carburants entièrement renouvelables.

« Le retour de Ford en Formule 1 avec Red Bull Racing correspond à la direction que nous prenons en tant qu’entreprise avec des véhicules et des expériences clients de plus en plus électriques et connectés », ajoute Jim Farley, Président et CEO de Ford Motor Company. « La F1 sera une plateforme incroyable pour innover, partager des idées, transférer des technologies et s’engager auprès de dizaines de millions de nouveaux clients. »

« En tant que motoriste indépendant, avoir la possibilité de bénéficier de l’expérience d’un motoriste de renommée mondiale comme Ford, nous place en bonne position face à la concurrence. Ford est un constructeur riche d’une histoire automobile qui s’étend sur plusieurs générations. De Jim Clark à Ayrton Senna et Michael Schumacher, la lignée parle d’elle-même » ajoute Christian Horner, Directeur de l’équipe Oracle Red Bull Racing et CEO. « Pour nous, Red Bull Powertrains, ouvrir le prochain chapitre de cette dynastie – en tant que Red Bull Ford – est extrêmement excitant. 2026 est encore loin, mais pour nous le travail commence déjà alors que nous nous tournons vers un nouvel avenir pour Oracle Red Bull Racing. »

