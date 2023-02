La semaine dernière, Babolat a crée l’évènement en célébrant le renouvellement de son partenariat avec les centres 4Padel en présence de son ambassadeur Juan Lebron à Montreuil.

Pour en savoir plus sur la dynamique du padel chez l’équipementier sportif basé à Lyon, nous avons posé quelques questions à Olivier Plancon, responsable des ventes en France pour Babolat.

« Aujourd’hui, le padel représente 25% de notre business en Europe. Il y a 5 ans, c’était encore peu significatif car il n’y avait que l’Espagne. Au niveau monde, nous sommes environ à 20% de notre chiffre d’affaires avec le padel. Notre ambition est de faire à peu près autant en padel qu’en tennis, sport qui reste le gros moteur de l’activité de Babolat aujourd’hui ».

« Notre ambition est de faire à peu près autant en padel qu’en tennis »

En 2021, Babolat a réalisé un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros environ. Avec 20% de ses revenus dans le monde selon Olivier Plancon, le padel pèserait donc quelques 29 millions d’euros.

« En Italie, le padel est quasi aussi gros que le tennis pour Babolat, c’est un vrai enjeu. Les objectifs du groupe au global sont aujourd’hui orientés autour du padel car on y crois. On se met en ordre de marche pour accompagner la croissance du padel ».

« La pratique du padel coûte cher dans les pays « émergents », hors Espagne. Côté produits, nous proposons une gamme complète, de 60€ jusqu’à 380€ pour le très haut de gamme. Le joueur de padel qui accroche à la discipline s’équipe rapidement avec du haut de gamme, le panier moyen est assez haut. Nos marges sont sensiblement les mêmes en tennis et padel ».

Pour travailler son image et sa préférence de marque, Babolat mise évidemment sur le sponsoring sportif pour soutenir la vente de ses produits et notamment de ses « palas ». Et quoi de mieux que travailler avec le numéro 1 mondial qui joue avec Ale Galan ?

« Notre ambassadeur Juan Lebron est en total look Babolat avec un équipement complet, raquette, textile et chaussures. Nous venons de lancer une collection personnalisée avec notamment une raquette signature qui connaît un bel engouement. C’est un produit très haut de gamme à 380 euros, un produit sélectif, tous les joueurs ne peuvent pas jouer avec. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Nous avons terminé notre conversation avec Olivier Plancon en lui demandant quelles étaient les parts de marché de Babolat sur le padel ? « C’est difficile à dire mais nous sommes plutôt marque numéro 2 sur les marchés émergents, marchés (dont la France) sur lesquels les marques espagnoles ont plus de mal à s’intégrer. En France, nous sommes plutôt en concurrence avec Head et Wilson, deux autres marques historiques du tennis avec des réseaux de distribution déjà en place également… Et en Espagne, nous commençons à prendre des parts de marchés intéressantes. »

A lire aussi