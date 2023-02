Activation – Babolat crée l’évènement avec la venue de son ambassadeur Juan LeBron en France au 4Padel de Montreuil

La semaine dernière, Babolat a célébré le renouvellement de son partenariat avec les complexes 4Padel (Groupe Le Five) en organisant un évènement en présence de son ambassadeur Juan Lebron. Nous y étions.

Au 4Padel de Montreuil, la marque française a convié une vingtaine de médias et personnalités du sport pour un tournoi spécifique. Avec l’opportunité d’échanger des balles avec le numéro 1 mondial de padel, discipline de plus en pratiquée et suivie dans l’hexagone.

Parmi les invités, de nombreux journalistes et consultants de Prime Video (Thibault le Rol, Benoît Cheyrou, Christophe Jallet, Smail Bouabdellah, Julien Brun, David Aiello, Benoit Daniel,…), Canal+ (Charlotte Gabas, Margot Lafitte, Ludovic Deroin,…), TF1, Le Parisien ou encore RMC. La radio était représentée par l’ancien basketteur Stephen Brun qui avait convié en amont un auditeur à venir participer et rencontrer Juan LeBron.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RMC Sport (@rmc_sport)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Une opération RP dont s’est fait écho le média spécialisé Padel Magazine avec une large couverture, notamment en assurant une retransmission en direct.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat Padel (@babolat_padel)

Babolat – « Aujourd’hui, le padel représente 25% de notre business en Europe »

Précisons que dans le cadre de ce nouveau contrat signé pour 4 ans avec 4Padel, Babolat continuera d’équiper les coachs du réseau (100 pistes de padel et 20 clubs dans toute la France) et de voir ses produits (raquettes, textiles, chaussures, balles) en vente dans les complexes.

« Nous avons un partenariat exclusif, c’est la volonté de 4Padel, sur le modèle des complexes Le Five qui sont avec une seul équipementier, à savoir adidas (4Padel est une marque du groupe Le Five)« nous explique Olivier Plancon, responsable des ventes France pour Babolat. « Aujourd’hui, le padel représente 25% de notre business en Europe. Il y a 5 ans, c’était encore peu significatif car il n’y avait que l’Espagne. Au niveau monde, nous sommes à peu près à 20% de notre chiffre d’affaires avec le padel. Notre ambition est de faire à peu près autant en padel qu’en tennis, sport qui reste le gros moteur de l’activité de Babolat aujourd’hui ».

En 2021, Babolat a réalisé un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros environ. Avec 20% de ses revenus dans le monde, le padel pèserait donc quelques 29 millions d’euros.

« En Italie, le padel est quasi aussi gros que le tennis pour Babolat, c’est un vrai enjeu. Les objectifs du groupe au global sont aujourd’hui orientés autour du padel car on y crois. On se met en ordre de marche pour accompagner la croissance du padel » ajoute Olivier Plancon. « On fait ce type d’évènement sur les marchés émergents comme la France car on veut être leader en tout cas en prise de parole ».