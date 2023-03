Samsung installe le plus grand écran géant (scoreboard) d’un stade de baseball au Citi Field des New York Mets

Pour cette nouvelle saison 2023 de Major League Baseball (MLB) qui débute jeudi, la franchise des New York Mets va bénéficier d’un nouvel écran géant, le plus grand jamais installé dans un stade de baseball.

Conçu par Samsung, le nouveau « Scoreboard » du Citi Field offre des mensurations impressionnantes, 17 400 square feet soit environ 1 616m2 de surface. C’est trois fois plus grand que l’écran précédent ! Un outil de travail qui permettra à la franchise de proposer de nombreux contenus vidéos attractifs aux fans présents dans le ballpark. Notons qu’un écran de taille plus petite est également présent à l’arrière.

« Samsung est un fier partenaire des Mets et avec l’installation du premier écran LED double face de ce genre, nous sommes ravis d’aider la franchise à atteindre un tel niveau d’innovation technologique dans le sport professionnel. » explique un porte-parole de la marque.

Partenaire des Mets depuis 2021, Samsung fournit également plus de 1 300 écrans installés un peu partout dans le stade. « En deux ans, nous avons transformé un environnement de signalisation autrefois statique en une expérience entièrement numérique » ajoute David Phelps, vice-président division affichage pour Samsung Electronics America. Des écrans vidéos qui doivent également permettre aux Mets de booster leurs revenus publicitaires. L’arrière du scoreboard géant est notamment visible depuis l’autoroute.

Pour faire parler de son nouvel écran géant, les Mets ont notamment testé une partie de Mario Kart. Une vidéo largement partagé sur les réseaux sociaux et les médias américains.

Fired up the scoreboard for the first time. Did we do this right? 🎮 pic.twitter.com/BOqWY6HQAu

Ajoutons qu’une autre franchise MLB, les Pittsburgh Pirates, a également installé un nouveau scoreboard LED au PNC Park.

The best ballpark in baseball is getting even better!

We announced new improvement projects that are underway at PNC Park, including a new LED scoreboard. pic.twitter.com/LzLn8pbVUS

— Pittsburgh Pirates (@Pirates) February 22, 2023