Red Bull signe le plus gros contrat de l’histoire du padel (média et sponsoring) avec le circuit « Premier Padel » présidé par Nasser Al-Khelaïfi

A l’aube du début de la saison 2024 du circuit Premier Padel qui a désormais fusionné avec le World Padel Tour, Red Bull devient l’un des principaux partenaires avec un contrat d’envergure.

Déjà sponsor de certains joueurs et joueuses dont Ale Galan, Juan Lebron ou encore Beatriz González, Red Bull a semble-t-il décidé d’accélérer sur le padel. Un partenariat de 4 ans a été signé avec le circuit principal, soit jusqu’en 2027.

Un partenariat présenté comme l’accord le plus important de l’histoire du padel concernant la production, la diffusion (streaming) et le sponsoring.

« L’investissement de Red Bull démontre le fantastique potentiel de Premier Padel et du padel en général » – Nasser Al-Khelaïfi

« Nous sommes ravis d’accueillir Red Bull en tant que partenaire stratégique » commente Nasser Al-Khelaïfi, président de Premier Padel ou encore du PSG, dans un communiqué. « En tant que marque leader dans le sport, le divertissement et les médias, Red Bull nous aidera à mener nos tournois au plus haut niveau, grâce à des expériences incroyables pour les joueurs et les fans, des innovations numériques passionnantes et une visibilité mondiale de la marque. L’investissement de Red Bull démontre également le fantastique potentiel de Premier Padel et du padel en général »

Dans le cadre de cet accord de sponsoring mais aussi de diffusion signé par l’entremise de l’agence de marketing sportif londonienne Pitch International, des matchs seront disponibles sur la plateforme gratuite Red Bull TV dans certains pays. « De nouvelles fonctionnalités innovantes pour la diffusion des matchs » sont annoncées… La chaîne YouTube Premier Padel continuera également à diffuser en direct certains matchs en clair dans certains pays. En France, le circuit Premier Padel sera visible sur les antennes de CANAL+. La saison 2024 débute le 26 février à Riyad.

« Nous sommes ravis de nous associer à Premier Padel. Ensemble, nous allons développer ce sport et soutenir les athlètes, en favorisant sa progression et l’engagement des supporters. Nous sommes heureux d’offrir cette nouvelle discipline innovante à de nouveaux téléspectateurs et fans du monde entier grâce à une offre de contenu complémentaire à travers notre réseau médiatique mondial » ajoute Marcus Weber, Global CMO Red Bull.

