Sportian signe un partenariat stratégique mondial avec StadioPlus

Cette semaine, Sportian, créée par LaLiga et Globant, a annoncé la signature d’un accord avec StadioPlus, spécialiste du gaming et du web3.

Avec cet accord, Sportian pourra désormais s’appuyer sur l’expertise de StadioPlus pour enrichir son offre auprès des athlètes, ligues et les marques.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat entre ces deux acteurs espagnols, Sportian et StadioPlus élaboreront une stratégie commune qui illustrera les synergies et les opportunités des deux offres et la manière dont elles peuvent accélérer la croissance de l’industrie du sport et du divertissement.

« L’écosystème de Sportian est fondé sur l’innovation technologique et sur des stratégies de croissance solides, ce qui en fait un partenaire idéal pour nous », a déclaré Jon Fatelevich, directeur général et cofondateur de StadioPlus, dans un communiqué. « Ce partenariat offre de nouvelles perspectives passionnantes en matière d’expériences connectées des supporters et nous permettra de soutenir l’industrie du sport dans ses évolutions à venir. »

« StadioPlus partage notre vision sur la transformation du sport et du divertissement, passant par l’engagement de nouveaux fans et l’offre d’expériences toujours plus fortes » ajoute Alejandro Scannapieco, directeur général de Sportian. « Nous sommes enthousiasmés par l’expérience de StadioPlus en matière de gaming et de web3 qui, associé à notre expertise, générera de la croissance. Grâce à ce partenariat, nous démontrerons comment allier nouvelles technologies révolutionnaires et écosystèmes existants pour engager les fans à travers le monde numérique et physique. »

