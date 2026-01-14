Hippodrome de Vincennes et la Folie Douce, quand la musique rencontre le monde hippique

Pour la deuxième année consécutive, la Folie Douce, expérience festive française mêlant musique et spectacle venue des Alpes, s’installe à l’hippodrome de Vincennes.

Entre chevaux et platines, l’univers déjanté de la Folie Douce a de nouveau investi l’hippodrome Paris-Vincennes dès le premier week-end de janvier. Objectif : réchauffer l’ambiance et offrir une expérience inédite aux amateurs de trot, en mêlant sport hippique et performances artistiques au cœur du Temple du trot français. Entre chaque course, les regards étaient tournés vers la scène de la Folie Douce.

Un show inédit en bord de piste

Déployée sur trois week-ends, l’opération promet « un show inédit mêlant ambiance montagne chic, scénographie immersive et DJ sets survoltés ». Trois dates et trois univers pour accompagner les Amérique Races, les étapes décisives vers le Championnat du Monde de Sulky. La Folie Douce a déployé une programmation festive en trois temps à l’hippodrome de Vincennes. L’événement s’est d’abord ouvert sur une Disco Folie haute en couleur, entre paillettes, looks excentriques et musiques disco, portée par des danseurs et performers dans une ambiance lumineuse et euphorique. Il s’est ensuite poursuivi avec Folie Circus, une proposition mêlant atmosphère hivernale et arts du cirque, rythmée par des numéros acrobatiques et des cabarets en bord de piste.

Le rendez-vous se clôturera par une Mountain Party XXL, final spectaculaire installé dans un décor montagnard grandeur nature, télécabines, chalets, sapins et cabaret géant. Un show d’envergure lors du week-end du Prix de Cornulier, la plus prestigieuse épreuve dans la discipline du trot monté, le dimanche 18 janvier.

Une immersion totale façon station de ski en attendant le Prix d’Amérique

Dans un décor digne d’une station de sports d’hiver, entre chalets en bois et télécabines, le public pouvait également se restaurer autour de spécialités montagnardes. Tartiflettes, raclettes, vin chaud, burger savoyards… De quoi se réchauffer entre deux courses de trot et prolonger l’expérience festive tout au long de la journée.

L’hippodrome de Vincennes poursuivra sur cette lancée les 24 et 25 janvier avec le très attendu Prix d’Amérique. Près de 40 000 spectateurs sont attendus pour assister au Prix d’Amérique Legend Race, la course la plus emblématique et la plus jouée de l’année en France.

Tout au long du week-end, l’organisation promet une expérience élargie : village festif, street-food, spectacle de drones lumineux et animations musicales. Le lendemain, la journée sera rythmée par des courses de haut niveau, avant un grand final musical mêlant concerts et DJ sets, avec notamment Yann Muller. La cérémonie d’ouverture du Prix d’Amérique sera quant à elle marquée par la présence de GIMS. À Vincennes, une chose est sûre, le spectacle ne se joue plus seulement sur la piste.