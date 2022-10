Droits TV – Canal+ s’offre la Ligue Ares Fighting Championship (MMA) jusqu’en 2027

Ce matin, CANAL+ a annoncé l’acquisition des droits de diffusion en exclusivité de la ligue ARES Fighting Championship jusqu’en 2027, pour l’ensemble de ses territoires.

« La jeune organisation française de MMA, créée par Fernand Lopez, entraîneur du champion tricolore de l’UFC Ciryl Gane, connaît un succès exponentiel et sa réputation ne cesse de grandir » explique la chaîne dans son communiqué.

Le prochain rendez-vous, ARES 9, se tiendra le 3 novembre prochain au Palais des Sports de Paris et sera proposé sur la chaîne CANAL+SPORT 360.

« Les événements, organisées dans des cadres exceptionnels et prestigieux, seront largement mis en valeur par nos équipes »

« Le MMA offre des soirées très spectaculaires et la LIGUE ARES CHAMPIONSHIP en est une valeur montante. Les événements, organisées dans des cadres exceptionnels et prestigieux, seront largement mis en valeur par nos équipes. Vivement le 3 novembre pour un premier rendez-vous qui en appellera beaucoup d’autres ! » précise Thomas Sénécal, Directeur des Sports de CANAL+, dans un communiqué.

« Nous sommes très heureux et fiers de cette collaboration avec le Groupe CANAL+ qui vient récompenser le travail accompli lors des soirées Ares et assure à notre ligue une forte exposition pour les cinq prochaines années » ajoutent Fernand Lopez et Benjamin Sarfati, co-fondateurs d’Ares Fighting. « Nous avons de fortes ambitions pour l’avenir et sommes convaincus que ce partenariat avec un acteur de référence nous permettra d’élever encore la qualité de notre plateforme tout en renforçant la légitimité du MMA en France et à l’international. »

