Le Paris Saint-Germain célèbre ses 100 matchs consécutifs à guichets fermés au Parc des Princes

Ce samedi 29 octobre, le Paris Saint-Germain recevra Troyes à domicile. Une occasion pour le club de célébrer le 100ème match consécutif à guichets fermés au Parc des Princes.

Depuis le 5 août 2017, chacune des places d’un match du PSG au Parc des Princes a été vendue annonce le club de la capitale. Ce qui représente ainsi 100 matchs à guichets fermés, en comptant la prochaine journée de Ligue 1 Uber Eats contre Troyes.

Au total, le PSG revendique plus de 4,7 millions de spectateurs qui sont venus au Parc sur la période. Pour parvenir à ce record, Paris a pu compter sur ses abonnés avec plus de 97,6% de renouvellements d’abonnements pour cette saison.

Précisons que le club prend en compte les places vendues ce qui veut dire que si le stade n’est pas plein, mais que tous les billets ont été vendus, cela est tout de même recensé comme un match à guichets fermés.

Comme quoi, les prix parfois astronomiques à la revente sur la plateforme « Ticketplace » du PSG n’impressionne pas les supporters du club. Lors du dernier match au Parc des Princes opposant Paris au Maccabi Haifa en Ligue des champions, la place la moins chère était vendue au prix de 90€. Environ 75€ pour la place en elle-même et 15€ pour les frais de réservation.

Des célébrations au Parc samedi

Pour célébrer ce record, le PSG a diffusé une vidéo et avec le slogan « EN100SEMBLE ». Lors du prochain à domicile contre Troyes, plusieurs abonnés ayant marqué l’histoire du club seront aussi mis à l’honneur et vivront une expérience inédite.

« Ce 100ème match à guichets fermés au Parc des Princes illustre la ferveur de nos supporters derrière le Club. D’où qu’ils viennent, qu’ils soient abonnés ou non, tous ont leur place au Parc des Princes et contribuent à écrire l’histoire des Rouge & Bleu. C’est aussi une consécration du travail de l’ensemble des personnes qui permettent à nos supporters de vivre une expérience à la hauteur de leur engagement pour le club. » explique Nicolas Arndt, Directeur de la billetterie et des hospitalités du Paris Saint-Germain, dans un communiqué.

🏟💯 Pour la 100ème fois d’affilée, le @PSG_inside jouera à guichets fermés au Parc des Princes ce samedi ! Une première pour un club de football professionnel en France ! 🔴🔵#EN100BLE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2022

