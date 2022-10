NBA – Lebron James toujours en tête des basketteurs les mieux payés selon Forbes pour la saison 2022-2023

Ce vendredi, le magazine américain Forbes a publié son classement des joueurs NBA les mieux payés au monde. Sans surprise Lebron James arrive en tête du classement, pour la neuvième année consécutive.

À l’aube de sa 20ème saison en NBA, Lebron James reste le King. Alors qu’il est devenu en juin dernier, le premier athlète certifié milliardaire par Forbes, James continue de battre des records. Si tout se passe bien, il deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA en battant son propre record (121,12M$ récolté sur juin 21-mai 2022) avec des revenus estimés par Forbes à 124,5M$, avant impôts.

Lebron James reste au sommet pour la neuvième année consécutive. Au-delà de son impact sur le parquet, celui qu’il a en dehors est énorme. Sponsorisé par Nike, la marque au swoosh lui a confectionné sa dernière chaussure signature avec la « LeBron 20 ». Un chiffre qui met en lumière à la fois ses 20 ans dans la NBA et ses 20 ans de collaboration avec Nike.

Véritable homme d’affaires, Lebron n’hésite pas à investir dans des projets auxquels il croit. Société de production, entreprise de vélo, parts dans une équipe de Major League Pickleball ou société de nutrition sportive, Forbes précise que les bénéfices engendrés par ses investissements ne sont même pas pris en compte dans l’estimation de ses revenus. Si on en croit le magazine, il est le 2e joueur de la NBA le plus riche de l’histoire derrière Michael Jordan.

Pour rappel, la NBA peut s’appuyer sur un contrat de droits TV aux Etats-Unis évalué à quelques 2,66 milliards de dollars en moyenne par saison.

751 millions de dollars pour le Top 10

Pour la saison à venir, LeBron James devancera donc de 29,4M$ Stephen Curry, 2e du classement. On notera tout de même que le joueur des Warriors a le salaire le plus élevé. Ce qui souligne encore un peu plus l’impact « Off Court » de Lebron James.

Que les 8 autres basketteurs qui complètent ce top 10 gardent le sourire, eux aussi resteront dans l’histoire. L’ensemble des 10 joueurs devraient percevoir 751 millions de dollars en tout, dépassant largement le précédent record datant de 2021 de 714 millions de dollars. Cette somme résonne encore plus comme un record lorsque l’on compare ce chiffre à celui d’il y 10 ans avec une augmentation de 122 %. Tout simplement ahurissant !

Les revenus des joueurs NBA (Forbes 2022-2023)

1/ Lebron James (Los Angeles Lakers) : 124,5M$ (44,5M$ salaires / 80M$ sponsoring)

2/ Stephen Curry (Golden State Warriors) : 95,1M$ (48,1M$ salaires / 47M$ sponsoring)

3/ Kevin Durant (Brooklyn Nets) : 88M$ (43M$ salaires / 45M$ sponsoring)

4/ Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) : 86,5M$ (42,5M$ salaires / 44M$ sponsoring)

5/ Russel Westbrook (Los Angeles Lakers) : 82,1M$ (47,1M$ salaires / 35M$ sponsoring)

6/ Klay Thompson (Golden State Warriors) : 60,6M$ (40,6M$ salaires / 20M$ sponsoring)

7/ Damian Lillard (Portland Trail Blazers) : 60,5M$ (42,5M$ salaires / 18M$ sponsoring)

8/ James Harden (Philadelphia 76ers) : 53M$ (33M$ salaires / 20M$ sponsoring)

9/ Paul George (Los Angles Clippers) : 51M$ (42,5M$ salaires / 8,5M$ sponsoring)

10/ Jimmy Butler (Miami Heat) : 49,7M$ (37,7M$ salaires / 12M$ sponsoring)

Evolution des revenus du TOP 10 des joueurs NBA les mieux payés depuis 2012

