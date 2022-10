Basket – La NBA dévoile son nouveau spot promotionnel pour la rentrée 2022-2023 avec « The nonstop NBA »

La NBA dévoile une vidéo pour promouvoir sa nouvelle saison 2022-2023 qui débute dans une dizaine de jours. Intitulée « The nonstop NBA », cette pub met en scène des joueurs actuels, des légendes du jeu et des coachs pour une promotion à l’américaine. Ça donne envie !

Les fans de NBA ont eu droit à un cadeau ces dernières heures. Une vidéo très rythmée d’un peu moins de 3 minutes pour promouvoir la saison 2022-23. Et on peut y apercevoir beaucoup de stars. Côté joueur, Stephen Curry, Joel Embiid, DeMar DeRozan ou encore Paul George ont, entre autres, participé à la vidéo. Les légendes Tim Hardaway Sr. Et Bill Walton, sans oublier le coach des LA Clippers, Tyronn Lue, font aussi partie du casting.

Raconté par un fan de basket très enthousiaste, le spot publicitaire montre comment le jeu et sa culture sont en constante évolution. « Nous avons des furtifs sur le terrain aux quatre coins du pays. D’un serpent serbe qui se déplace comme Mamba, à un greco-nigérian de Milwaukee qui change la face du jeu… ». On comprend ici que le narrateur parle du serbe Nikola Jokić des Nuggets de Denver et de Giánnis Antetokoúnmpo des Bucks de Milwaukee, en rendant, au passage, un nouvel hommage à Kobe Bryant.

En parallèle, la NBA a également dévoilé le behind-the-scenes de ce commercial.

Une campagne conçue par l’agence Translation et un film réalisé par Calmatic. Le cinéaste américain est notamment à l’origine du clip de la chanson « Old Town Road » de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus ou encore « Entrepreneur » de Pharell Williams et Jay-Z.

Les fans feraient mieux de s’accrocher !

C’est d’ailleurs ce message que la NBA souhaite faire passer. Il y en a pour tous et les changements sont constants. La ligue de basket américaine dit que « la NBA à quelque chose à offrir à tout le monde », et les fans ferait mieux de suivre parce que « dans la NBA, ce qu’il se passe après se passe maintenant ».

Pour cette saison, la NBA dévoile également une nouvelle application qui fera la part belle au « produit NBA » dans son ensemble.

À moins de trois semaines du début de la NBA et avec cette bande-annonce alléchante, l’excitation des fans à travers le monde ne fera que monter.

Seule « ombre au tableau », il faudra encore patienter encore une année pour voir débarquer le français Victor Wembanyama en NBA. Après avoir brillé lors de 2 matchs cette semaine aux Etats-Unis avec les Metropolitans 92, le basketteur français est le grand favori pour être le choix numéro 1 de la prochaine Draft. Aura-t-il d’emblée les honneurs de la ligue dans son storytelling ?

À lire aussi :