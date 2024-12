Lacoste dévoile un terrain jeu-vidéo à l’effigie de Medvedev dans le sud de la France

L’équipementier du joueur russe a dévoilé un court de dur à Grasse afin de faciliter l’accès au tennis pour les jeunes du coin.

Le court « Daniil Medvedev » a donc été inauguré à Grasse, en Côte d’Azur. Dans le cadre du mouvement We Ara Etendart, Lacoste, la ville de Grasse et la Fédération Française de tennis ont inauguré ce terrain à l’effigie de Daniil Medvedev, directement inspiré du monde des jeux vidéo dont le joueur est fan. Vivant en France depuis ses 17 ans et coaché par le français Gilles Cervara, le russe habite à Monte-Carlo, à un peu moins d’une heure du court.

L’objectif de ce terrain de tennis est d’offrir « aux jeunes locaux un accès facilité à la pratique de ce sport avec programme éducatif innovant, visant à rendre le tennis plus accessible et ludique ». Pour la création du court, Lacoste s’est de nouveau associé à We Are Etendart, spécialisé dans la création d’infrastructure sportive.

Depuis 2020, la marque au crocodile et We Are Etendart ont inauguré 2 terrains Venus Williams à New York, 2 courts Herbert-Mahut à Angers, un terrain Novak Djokovic à Clichy et un autre à Troyes et un court Gustavo Kuerten à São Paulo.

