Tennis – Les serviettes des joueurs et joueuses pour Roland-Garros 2025

Roland Garros vient de dévoiler les serviettes des joueurs pour l’édition 2025, conçues par Carré Blanc, comme depuis 2003.

Nous ne sommes pas encore en 2025, que les serviettes du prochain Roland Garros sont déjà en vente. Comme l’année passée, les modèles seront unisexe et comme l’année passée elles sont proposées dans deux couleurs : orange terre battue ou bleu marine. Ultra populaire dans la boutique officielle du tournoi, il faudra débourser 50€ pour se l’offrir.

Sur la version terre battue, on retrouve le logo du tournoi ainsi que l’inscription « Roland Garros 2025 » en haut et en bas de la serviette « soulignant l’authenticité et la singularité de cette pièce » explique Carré Blanc. La Tour Eiffel surplombe le logo de Roland Garros sur la très jolie version bleu marine.

Ces mêmes modèles sont également disponibles en version « drap de plage » à 80€.

