Avant le match en Arabie Saoudite, le PSG fait le job auprès de ses sponsors au Qatar

A l’occasion du Qatar Tour 2023 et en marge de son match amical en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain a offert quelques activations à ses partenaires sur place comme Qatar Airways, QNB, Ooredoo, Qatar Tourism, All ou encore Aspetar.

Alors que le PSG est le club de football qui a généré le plus de revenus commerciaux lors de la saison 2021-2022 selon le dernier rapport Deloitte, le club de la capitale semble poursuivre ses ambitions économiques avec un match amical disputé ce soir en Arabie Saoudite contre une sélection de joueurs emmenés par un certain Cristiano Ronaldo, la Riyadh Season Team constituée des meilleurs joueurs d’Al-Nassr et d’Al-Hilal.

Un match qui pourrait rapporter au Paris Saint-Germain environ 10 millions d’euros selon L’Equipe ou près de 15M€ selon RMC Sport.

La tournée des sponsors locaux

En attendant les retrouvailles entre Messi et Ronaldo, le PSG a participé à de nombreuses opérations commerciales hier à Doha. De quoi alimenter évidemment les plateformes du club parisien en contenu.

Hier, Leo Messi, Marquinhos, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Renato Sanches, Sergio Rico, Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu étaient à Doha pour rencontrer des salariés et invités de Qatar Airways.

Une opération a également eu lieu dans les locaux de la Qatar National Bank (QNB) avec des rencontres avec des clients VIP.

Kylian Mbappé, Carlos Soler, Keylor Navas, Ayman Kari et Alexandre Letellier étaient eux dans les locaux d’Ooredoo.

Dans son communiqué, le PSG explique également que des membres du programme ALL du groupe Accor ont eu la chance de vivre un moment unique et joyeux grâce à Presnel Kimpembe, Ilyes Housni, Vitinha et Hugo Ekitike.

Neymar Jr, Gianluigi Donnarumma, Fabián Ruiz, Juan Bernat et Timothée Pembélé ont participé quant à eux à un atelier de dégustation de cuisine régionale. Cette expérience originale, organisée par Qatar Tourism avec la présence de l’influenceur qatarien Mohamad Adnan sera mises en avant sur les réseaux sociaux de Qatar Tourism et du Paris Saint-Germain.

Enfin, Nuno Mendes, Danilo Pereira et Ismael Gharbi étaient quant à eux partis à la découverte du centre de récupération de la clinique d’Aspetar.