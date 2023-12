Tennis – « C’est l’avenir » : Nick Kyrgios se lance sur la plateforme OnlyFans

Le tennisman australien Nick Kyrgios révèle sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 7 décembre, qu’il va se créer un compte sur la plateforme OnlyFans sur lequel ses fans pourront découvrir son « côté intime ».

Il n’est pas encore de retour sur les courts de tennis, mais Nick Kyrgios fait, une nouvelle fois, parler de lui. Le tennisman australien, qui n’a plus joué depuis de longs mois, annonce sur X (ex-Twitter) se lancer sur la plateforme controversée Onlyfans qui met en avant du contenu intime et sexuel.

« Lancer un OnlyFans était une évidence, explique Nick Kyrgios. Ils sont en train de révolutionner les réseaux sociaux et je voulais en faire partie. Les athlètes ne peuvent plus se contenter de se montrer sur le terrain, ils doivent aussi se montrer en ligne. Je veux créer, produire, réaliser et posséder du contenu. C’est l’avenir. Je parle directement à mes fans depuis des années et je sais ce qu’ils veulent voir. »

« Nick est un perturbateur, donc c’est formidable de le voir rejoindre notre plateforme, trouver de nouvelles façons de partager son contenu et de s’exprimer », ajoute Keily Blair, PDG d’OnlyFans, dans un communiqué de presse.

Le finaliste de Wimbledon 2022 annonce qu’il publiera du contenu tennistique, mais pas que. « Bien sûr, il y aura des balles de tennis, des conseils, des astuces et des coulisses, mais ils verront aussi toutes les facettes de ma personnalité. Les jeux, les tatouages, mon côté intime, dit-il. Tout est sur la table et j’emmènerai mes fans pour la balade ! »

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 7, 2023