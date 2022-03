Lenovo nouveau partenaire officiel de la Formule 1

A quelques semaines du début de la saison 2022, la Formule 1 officialise la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Lenovo.

Un temps sponsor de l’écurie Ferrari, le fabricant d’ordinateurs et autres produits électroniques devient Partenaire Officiel de la F1 dans le cadre d’un contrat pluriannuel. A travers la plateforme de communication mondiale qu’offre la F1, Lenovo aura l’occasion de toucher une large audience.

« Comme pour tout ce qui concerne Formule 1, la précision et les détails sont essentiels et Lenovo sera à l’avant-garde pour apporter à nos opérations son expérience et ses technologies innovantes, tout au long de la saison » explique Stefano Domenicali, Président de Formule 1, dans un communiqué. « Nos fans attendent le meilleur dans tout ce que nous accomplissons, et Lenovo est le partenaire idéal en termes d’offres de matériel haut de gamme. Nous entrons dans une nouvelle ère de notre sport, et nous nous engageons à offrir une expérience de haute qualité à nos fidèles fans du monde entier ».

Un asset qui vient s’ajouter aux différents investissements en cours dans le sponsoring sportif de la part de Lenovo. On pense notamment au contrat avec le club de football de l’Inter (sponsor maillot dos) ou encore l’écurie Ducati en MotoGP.

