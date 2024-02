MLS – L’acteur Will Ferrell dévoile le nouveau sponsor maillot du Los Angeles FC (LAFC)

A quelques semaines du début de la saison 2024, la franchise de Major League Soccer (MLS) du Los Angeles FC (LAFC) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de sponsor maillot avec BMO qui succède à la marque Flex.

Déjà partenaire du club et Namer de son stade depuis un an (BMO Stadium), le groupe bancaire renforce un peu plus sa visibilité sur les pelouses d’Amérique du Nord avec des contrats de sponsoring maillot également en cours avec le CF Montréal, Toronto FC ou encore le Vancouver Whitecaps FC.

Outre l’annonce de ce nouveau sponsor maillot présent sur la face avant, la franchise « bling bling » avec de nombreuses personnalités présentes dans l’actionnariat a également dévoilé son nouveau maillot domicile « noir et or ».

Pour accompagner le reveal du nouveau maillot adidas et du nouveau sponsor, le LAFC a réalisé une vidéo mettant en scène l’acteur Will Ferrell, actionnaire de l’équipe, dans la peau d’un intendant.

« En tant que banque du soccer, BMO est ravi d’élargir ce merveilleux partenariat avec le LAFC, qui renforce notre engagement à développer le soccer en Amérique du Nord » a déclaré Catherine Roche, chef du marketing BMO. « Cela reflète non seulement notre passion pour le soccer, mais souligne également notre soutien à la collectivité de Los Angeles. Ensemble, nous élaborons un plan d’action pour l’autonomisation des collectivités, en tirant parti du pouvoir du sport pour progresser vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. Nous sommes impatients de soutenir le LAFC et ses fans cette saison et au-delà ».

Un club du LAFC qui a accueilli à l’intersaison le gardien de but Hugo Lloris, ancien capitaine des Bleus.

Ajoutons que sur la manche des maillots, c’est le constructeur automobile Ford qui sera de nouveau visible pour cette saison 2024.

