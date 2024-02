AXS et EVENTIM vont gérer la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028 (LA28)

La semaine dernière, AXS et CTS EVENTIM, deux géants de la billetterie mondiale, ont été désignés comme fournisseurs officiels de services de billetterie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028.

L’accord conclu avec LA28 marque la création d’une entreprise commune qui réunira les compétences technologiques et marketing pour promouvoir des deux sociétés pour vendre et distribuer les billets LA28 à l’échelle mondiale. Partenaire de billetterie de plus de 500 sites majeurs à travers le monde, AXS gère à la fois les places de marché primaires et de revente.

CTS EVENTIM, quant à elle, est le premier fournisseur en Europe, et gère plus de 300 millions de billets par an à travers des guichets physiques et des portails en ligne. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2023. Sa fiabilité en terme de billetterie olympique n’est plus a prouver, l’entreprise est à ses 4èmes JO avec Paris 2024, après ceux de de Turin, Sotchi et Rio. Pour les JO de Paris 2024, Eventim travaille avec France Billet pour fournir les solutions de la billetterie des JO de Paris 2024.

« Démontrer notre expertise et nos systèmes avancés dans un cadre américain très visible. »

Une histoire d’amour avec les JO que Greg Klippert, PDG d’EVENTIM USA souligne : « Tout le monde ici à EVENTIM USA est passionné par le fait de réunir les fans avec leurs idoles sportives, nous sommes donc ravis de canaliser cette passion vers les Jeux olympiques et paralympiques de 2028. Les Jeux LA28 nous offrent également une occasion unique pour EVENTIM USA de démontrer notre expertise et nos systèmes avancés dans un cadre américain très visible. »

Une idée de création d’entreprise commune, réunissant local et mondial, pourrait bien être la formule adequat, en tout cas Bryan Perez, président-directeur général d’AXS ne cache pas son euphorie : « Los Angeles est notre ville natale et nous ne pourrions pas être plus fiers ni plus enthousiastes à l’idée de contribuer à la faire connaître au monde entier ».

L’alliance entre les deux groupes occupant déjà des places de leaders sur ce marché en fait une réelle puissance avec les atouts nécessaires pour faire de ces jeux une réussite. Dan Beckerman, président-directeur général d’AEG, groupe auquel AXS appartient, s’est exprimé sur cette nouvelle collaboration : « Notre expertise combinée, ainsi que notre engagement en faveur de l’innovation et d’une expérience centrée sur les supporters, permettront aux fans du monde entier d’acheter, de transférer et d’authentifier facilement leurs billets. »

Si 2024 n’a pas encore commencé, on sait déjà que Los Angeles compte mettre toutes ses armes dans la bataille, pour faire de ces jeux, un pari réussi.

