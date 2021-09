Jeux Olympiques – lululemon nouvel habilleur officiel de l’Equipe du Canada

Hier, le Comité olympique canadien (COC) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la marque de vêtements lululemon.

Dans le cadre de cet accord, lululemon, société canadienne, devient le nouvel habilleur officiel de l’Equipe du Canada pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et succède à Hudson’s Bay. Un contrat signé jusqu’au JO de Los Angeles 2028.

« En tant que Canadien et partisan des Jeux depuis toujours, je suis extrêmement fier que lululemon puisse s’associer au Comité olympique canadien et au Comité paralympique canadien », a déclaré Calvin McDonald, PDG de lululemon, dans un communiqué.

En tant qu’habilleur officiel, lululemon fournira notamment les tenues pour la cérémonie d’ouverture, le podium (cérémonie de remise des médailles), la cérémonie de clôture, les rencontres avec les médias et le Village des athlètes pour les JO et les paralympiques d’été et d’hiver. Des tenues que nous verrons donc lors des prochains JO de Paris 2024.

« lululemon est une marque canadienne emblématique qui met les athlètes au cœur de ses préoccupations, et ce partenariat n’y fera pas exception, offrant aux athlètes d’Équipe Canada une collection haute performance de calibre mondial » ajoute David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien.

Pour accompagner cette annonce, lululemon sort déjà quelques pièces en vente comme des vestes, des t-shirts ou encore un sac bandoulière dont 10% des ventes viseront à soutenir la Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne.

Ajoutons que pour soutenir son partenariat avec le le Comité olympique canadien, lululemon a également constitué un pool d’ambassadeurs : Brooke D’Hondt (snowboard), Piper Gilles (patinage artistique), Liam Hickey (parahockey sur glace), Justin Kripps (bobsleigh), Brigette Lacquette (hockey sur glace), Paul Poirier (patinage artistique), Dawn Richardson Wilson (bobsleigh), Cassie Sharpe (ski acrobatique), John Tavares (hockey sur glace) et Frédérique Turgeon (ski para-alpin).