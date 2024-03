beIN SPORTS dévoile sa nouvelle identité sonore « The Grand » signée des agences Phantom Punch et Lafourmi

Avec « The Grand », beIN SPORTS France présente sa nouvelle identité sonore, fruit d’une collaboration avec l’agence Lafourmi et l’agence de création musicale PHANTOM PUNCH.

Cette composition originale, conçue par le producteur néerlandais Rob Jager, vise à incarner l’intensité du sport et l’ambition d’excellence de la marque.

Clément Cimarro, Directeur de la création de Lafourmi, souligne le défi de créer une identité sonore impactante pour beIN SPORTS, après 10 ans d’utilisation de la précédente ! Une longévité qu’il sera difficile d’effacer en quelques jours pour les plus assidus des chaînes lancées en 2012. « Créer une nouvelle identité sonore impactante et propriétaire était un vrai challenge, d’autant plus quand la précédente a accompagné la chaîne pendant 10 ans « .

Cette nouvelle signature sonore sera utilisée dans les campagnes publicitaires de beIN SPORTS sur tous les médias, de la télévision au digital en passant par la radio.

Julien Boulfray, fondateur de PHANTOM PUNCH, explique que les cuivres ont été choisis pour leur capacité à représenter la promesse de « Le plus grand des spectacles » portée par beIN SPORTS « pour que le thème musical devienne indissociable de l’identité de la chaîne, il fallait qu’il repose sur un gimmick fort et les cuivres sont apparus comme une réponse évidente à la promesse ‘Le plus grand des spectacles’ portée par beIN SPORTS. »

BeIN SPORTS prévoit donc d’intégrer ce nouveau son dans ses bandes annonces, jingles d’émissions, ainsi que dans ses programmes digitaux tels que les résumés de matchs et les podcasts. Isabelle Guérin, Directrice Marketing de beIN SPORTS, affirme que cette nouvelle identité sonore reflète l’intensité et la passion du sport, et deviendra une partie intégrante de l’expérience beIN SPORTS.

À lire aussi