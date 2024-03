Droits TV – beIN SPORTS conserve Wimbledon sur 2024-2028

Diffuseur de Wimbledon depuis 2014, beIN SPORTS officialise la prolongation de son contrat de diffusion avec le Grand Chelem jusqu’en 2028.

Dans le cadre de ce nouvel accord signé pour 5 ans, beIN SPORTS continuera de diffuser le tournoi en exclusivité en France.

« La pièce maîtresse de notre offre internationale de tennis »

« Nous sommes ravis de renouveler notre relation avec le All England Lawn Tennis Club (AELTC) en tant que diffuseur officiel et exclusif en France du tournoi de Wimbledon jusqu’en 2028 » explique Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France et Group CEO de beIN MEDIA Group, dans un communiqué. « C’est une excellente nouvelle pour nos abonnés, Wimbledon étant la pièce maîtresse de notre offre internationale de tennis, qui comprend également la Billie Jean King Cup, la Coupe Davis et le meilleur du circuit féminin WTA. »

Pour l’édition 2024, beIN SPORTS célèbrera son 10ème Wimbledon avec 2 chaînes dédiées dont 1 Multicourt. En matinée et soirée, la cultissime émission « CENTRE COURT » viendra rythmer la journée avec débrief des matchs en présences des journalistes et consultants. « Nous sommes fiers chez beIN SPORTS France d’avoir construit ces dernières années une chaîne prestigieuse, basée sur un portefeuille de droits premium, pilotée par des équipes passionnées et talentueuses, et guidée par un business model rationnel et à long terme, plaçant beIN SPORTS au coeur de l’éco-système des médias français. » ajoute le dirigeant de la chaîne.

Diffuseur de Wim’ depuis 10 ans, on espère que la chaîne célèbrera comme il se doit avec une bande annonce « aux petits oignons ». En 2014, le journaliste anglais Darren Tulett avait enfilé le costume de « Jardinier en Chef du Tournoi ».

Outre la prolongation de son contrat en France avec beIN SPORTS, Wimbledon a également signés de nouveaux contrats sur d’autres territoires comme avec Amazon Prime en Allemagne et en Autriche. De son côté, Warner Bros. Discovery a étendu son partenariat à 11 territoires européens. ESPN a également renouvelé son contrat avec Wimbledon, tout comme Nine en Australie, Star en Inde, DR au Danemark et RTS en Serbie.

Le poster officiel de Wimbledon 2024

Pour cette édition 2024, Wimbledon a notamment signé un nouveau contrat de sponsoring avec Emirates, la compagnie aérienne réalisant ainsi le Grand Chelem.

