[On a testé] Une soirée de Ligue des Champions chez beIN SPORTS 

Le 8 novembre dernier, Sport Buzz Business a pu vivre en « inside » une soirée de Ligue des Champions dans les locaux de beIN SPORTS.

Il est 18h15 et Thomas Thouroude donne le coup d’envoi de la soirée de Ligue des Champions sur les antennes de beIN avec son émission « Club beIN CHAMPIONS ». Mais la journée a réellement débuté à 10h avec une conférence de rédaction pour lui et toute l’équipe de l’émission. « On boit beaucoup de café et on s’alimente, pas toujours comme il faut, mais on s’alimente ! » explique-t-il le sourire aux lèvres.

Notre inside en vidéo

À l’écran, les téléspectateurs ne voient que Thomas Thouroude, Marcel Desailly et Margot Dumont. Mais sur le plateau, 10 techniciens sont aussi présents, en régie ils sont 12 et 5 autres assistants dans une régie annexe.

Dans une très bonne ambiance, les émissions et les matchs s’enchaînent. Les équipes restent attentives en particulier lors du multiplex animé par Florian Genton et Luis Fernandez sur beIN 2. On compte 10 techniciens en plateau et 12 en régie dont un journaliste, le réalisateur et ses assistants qui scrutent chaque action des 6 matchs.

Sur le plateau, Florian Genton dispose d’une pédale, qui, une fois actionnée, permet une communication directe avec la régie pour donner et recevoir les consignes sans que le téléspectateur puisse entendre.

Pendant ce temps, les consultants et journalistes restés sur place, commentent les matchs en cabine. La plupart du temps, ils commentent directement depuis le stade. Mais parfois, ils restent dans les locaux de beIN à Boulogne. Ce jour-là, ce fut le cas du duo Philippe Genin / Greg Paisley, pour Naples – Union Berlin, et Jean-Charles Sabattier / Patrick Guillou, pour Bayern Munich – Galatasaray.

« En cabine, pas comme au stade forcément ! On est beaucoup dans l’anticipation. » nous explique Philippe Genin. « On voit la même chose que les personnes qui sont dans leur salon. Mais moi j’ai une particularité avec Greg (Paisley), on règle le son d’une certaine façon pour qu’il n’y ait pas ce son cabine. On reste focus sur le match comme si on était au stade. »

Pour les réseaux sociaux, l’équipe web reste active pendant la soirée et débute même les fameux résumés, qui seront publiés sur Youtube, pendant les matchs. 2 monteurs se partagent les 8 matchs du jour.

Enfin, l’émission « Champions Show » de Darren Tulett, se terminant aux alentours de 00h, vient clôturer cette soirée. Lui aussi, et peut-être plus que les autres, doit gérer les aléas du direct. Darren Tulett doit par exemple gérer la diffusion des réactions d’après match, recueillies par le reporter présent au stade, en même temps que l’animation de l’émission diffusée en direct. Il dispose également d’un bouton pour communiquer avec la régie sans que les spectateurs entendent, ce qui permet de diffuser au bon moment l’interview du joueur. « Ce qui est rigolo c’est qu’il y a ce danger du direct. Dans ma tête, il y a 1000 voix en même temps. Mais sur le plateau, tu as l’impression qu’il y a un calme absolu. Tout ça c’est sur un fil et on peut tomber. » nous raconte Darren Tulett.

Pendant près d’une heure, son émission fait le résumé de chaque match. Des consultants viennent aussi en plateau pour débriefer la rencontre qu’ils ont commenté.

À lire aussi