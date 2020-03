NFL – Rokit célèbre son nouveau partenariat avec les Las Vegas Raiders dans une cabine téléphonique

Aujourd’hui, la franchise NFL des Raiders a officialisé la signature d’un partenariat avec ROKiT. L’occasion pour la marque de smartphones de piéger quelques fans dans une activation marketing organisée dans la rue et dans une cabine téléphonique.

Dès la prochaine saison de National Football League qui reprend en septembre 2020, les Raiders de Las Vegas (ex Raiders d’Oakland) évolueront dans un stade flambant neuf, l’Allegiant Stadium (voir plus bas).

Pour célébrer le nouveau partenariat signé avec la franchise NFL en plein déménagement, ROKit a installé une cabine téléphonique rouge au look British à proximité du Caesars Palace. L’occasion de piéger les passants et récompenser celles et ceux qui oseront répondre au téléphone qui sonne.

Au bout du fil, ROKit a décidé de mettre en scène deux joueurs des Raiders, Johnathan Abram et Maxx Crosby qui ont ainsi pu rencontrer quelques fans, en présence de Cheerleaders.

Outre le partenariat avec les Raiders, ROKit sera également Partenaire Fondateur du nouveau stade. La marque de smartphones aura notamment le Naming d’une zone d’hospitalité, le « ROKiT Field Club ».

Déjà sponsor maillot des Houston Rockets en NBA, ROKiT s’offre un nouvel asset sport qui lui permettra notamment de promouvoir son modèle de smartphone 3D fonctionnant sans casque ni lunettes.

A quoi ressemblera l’Allegiant Stadium ?