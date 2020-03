Les clubs européens de football les plus populaires sur le réseau social TikTok

Après Facebook, YouTube, Twitter ou encore Instagram, les principaux clubs de football partent à la conquête des plus jeunes fans sur le réseau social TikTok.

En quelques années, TikTok a réussi à s’imposer comme l’une des plateformes les plus plébiscités avec quelques 800 millions d’utilisateurs chaque mois. Les vidéos de courtes durées accompagnées d’une bande son semblent taillées « sur-mesure » pour une consommation rapide sur smartphone. Un format qui offre de nombreuses possibilités créatives comme Vine en son temps. « Quand les téléchargements ont explosé en France, il était évident que l’on raconterait nos histoires sur cette plateforme » a précisé il y a quelques semaines Gui Pellan, Directeur de la distribution pour l’Olympique de Marseille, à L’Equipe. « Ce mélange entre la musique et le football, c’est clairement l’identité de Marseille, un club populaire et urbain ».

Au jeu du classement des clubs européens de football les plus populaires sur TikTok (chiffres compilés par Iquii Sport), on retrouve le FC Barcelone en tête du TOP 20 avec 2,6 millions de fans à la mi-février. Suivent Liverpool et le Real Madrid.

Top 20 des clubs de football les plus suivis sur Tik Tok (février 2020)

1/ FC Barcelone : 2,6M

2/ Liverpool FC : 1,8M

3/ Real Madrid : 1,6M

4/ FC Bayern Munich

5/ Manchester City : 719,7K

6/ Borussia Dortmund : 538,5K

7/ Chelsea FC : 479,9K

8/ PSG : 428,6K

9/ Atlético de Madrid : 424,7K

10/ Ajax Amsterdam : 386K

11/ Inter Milan : 250K

12/ Leicester City : 194,7K

13/ OM : 173,2K

14/ Tottenham : 132,6K

15/ FC Cologne : 88,5K

16/ AS Roma : 83,7K

17/ Watford : 69,1K

18/ Naples : 67,8K

19/ Sheffield United : 65,9K

20/ Real Sociedad : 65K

Comme le souligne The Metrics Factory, trois principaux types de contenus sont partagés par les comptes dédiés au football sur TikTok aujourd’hui : des images de matchs, des vidéos qui se focalisent sur les joueurs les plus influents ou des images d’ambiance où sont présents les fans « Environ 40% des contenus sont des images de matchs, 1 vidéo sur 3 s’intéresse aux joueurs, et 1 vidéo sur 4 se focalise sur les fans. »