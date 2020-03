LETTRE OUVERTE A JULIA – A JAMAIS LA PREMIERE

Cela devait arriver, à maturation, l’oiseau quitte le nid, c’est la vie, on le sait même si l’on est jamais vraiment prêt à ça.

Même dans nos plus grands rêves, jamais nous n’aurions cru en décembre 2014, en te voyant arriver du Sud toute timide avec ton tee-shirt des Knicks pour un entretien de stage, que nous allions vivre ensemble pendant plus de 5 ans tant d’émotions, d’événements, et aurions la chance d’être au premier plan pour assister à ton éclosion ainsi qu’à celle de Com’Over.

Car oui, avec ton arrivée et les succès qui en ont découlé, l’activité de Com’Over a été multipliée par plus de 20, nous sommes passés d’une sous-location de poste de travail amicale chez les amis de Paperboys au Com’Over Lab et à nos beaux bureaux parisiens ; et dans cette évolution tu as été un élément clé à chaque instant.

NBA, Run&Mix, RMC Running Sessions, Euro 2016 (Turkish Airlines), Laureus Awards, Beats by Dre, New Era, Worldskills, Ligue Nationale de Basket… Parmi les quelques clients que tu as accompagnés au fil des années avec tant de succès de Lyon à Londres, en passant par Los Angeles, Kazan ou Monaco.

Nous sommes tristes aujourd’hui de te voir quitter la famille Com’Over mais heureux d’avoir partagé ce bout d’aventure avec toi et fiers de la personne / professionnelle que tu es devenue.

Tu es arrivée étudiante / inexpérimentée, tu repars sans le moindre doute comme l’une des meilleures expertes de moins de 30 ans de la communication par le sport en France, avec une grande carrière qui s’ouvre à toi.

Si nous avons su t’accompagner et te donner tous les outils pour réussir, c’est à toi seule que le vrai mérite revient car tu t’es approprié ton rôle au-delà de nos espérances, pour devenir une leader et un exemple pour le reste de l’équipe.

Tu pars au sommet, comme les plus grands, après avoir contribué grandement à faire venir la NBA pour un premier match de saison régulière en France et avoir piloté plus d’une dizaine de personnes de main de maitre autour de l’événement.

Quoi qu’il arrive à l’avenir, nous n’avons aucun doute sur tes succès futurs, et nous serons toujours là pour toi, car tu resteras pour nous, à jamais la première.

Merci Julia.

Laurène, David & Edouard