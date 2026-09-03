Clermont poursuit la transformation du stade Marcel-Michelin. Les nouveaux poteaux passent aux couleurs de l’ASM, avec un clin d’œil au record de Renaud Lavillenie.

Le stade Marcel-Michelin continue de changer de visage avant la reprise du Top 14. Après l’installation d’un nouvel écran géant et l’harmonisation des panneaux publicitaires, l’ASM Clermont a remplacé ses poteaux, désormais habillés en jaune et bleu.

Une première pour le club auvergnat, qui renforce encore l’identité visuelle de son enceinte. Mais l’opération s’accompagne surtout d’un clin d’œil local et sportif.

Le perchiste clermontois Renaud Lavillenie est venu apposer sa marque sur les poteaux situés devant la tribune Phliponeau. À 6,16 mètres de hauteur, un repère rappelle son ancien record du monde établi à Donetsk en 2014, une performance qui avait tenu jusqu’en 2020.

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La marque déjà installée en 2014

La référence n’est pas totalement nouvelle au Michelin : cette marque figurait déjà sur les anciens poteaux depuis 2014. Elle est donc conservée sur cette nouvelle installation, cette fois intégrée à un ensemble beaucoup plus marqué par les couleurs de l’ASM.

Un détail symbolique qui mêle identité locale, patrimoine sportif et mise en scène du stade à l’approche de la nouvelle saison.

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