Starbucks devient partenaire officiel du Toulouse FC. Une première mondiale pour la marque, dont le logo va apparaître sur la manche du maillot toulousain.

Une première mondiale pour Starbucks, et elle aura lieu à Toulouse. La chaîne américaine devient partenaire officiel du Toulouse FC à compter de la saison 2026-2027. Un accord conclu avec l’accompagnement de Sportfive et de l’agence JAUNE.

Le logo de Starbucks va s’installer sur la manche du maillot de l’équipe professionnelle masculine, mais également sur celles des équipes du centre de formation. Une visibilité inédite puisque l’enseigne n’avait encore jamais affiché son logo sur le maillot d’un club de football.

Des activations au fil de la saison

Le partenariat ira toutefois au-delà du sponsoring maillot. Starbucks prévoit un programme d’activations tout au long de la saison, notamment les jours de match au Stadium, avec des animations, des contenus et différentes expériences destinées aux supporters. Un dispositif digital accompagnera également l’opération.

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Pour la marque, l’objectif est de transposer dans le football les moments de partage qu’elle cherche à créer autour du café. Le TFC entend de son côté poursuivre l’élargissement de son territoire de marque en se rapprochant notamment des univers de la pop culture et du lifestyle.

Une association qui permet surtout à Toulouse d’attirer dans son portefeuille de partenaires une marque internationale particulièrement identifiable.

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