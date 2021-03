Quelle est la plus belle Formule 1 de la saison 2021 ?

Cette semaine, les dernières écuries de Formule 1 ont présenté officiellement leur monoplace pour la saison 2021.

Mercredi, la Scuderia Ferrari a notamment surpris les tifosis avec une livrée arborant le logo Mission Winnow en vert.

Au total, 10 écuries et 20 voitures prendront le départ du premier Grand Prix de la saison à Bahrain le 28 mars (A suivre en exclusivité sur Canal+). En attendant, les pilotes sont déjà sur place ce week-end pour le début des tests.

Comme chaque année et malgré les mesures sanitaires limitant les possibilités de scénarisation, les écuries ont redoublé d’efforts pour accompagner la présentation de leurs monoplaces avec des vidéos soignées (excepté pour Haas).

Les 10 Formule 1 de la saison 2021 (photos et vidéos)

Alfa Romeo Racing ORLEN

Pilotes : Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi

Principaux partenaires et sponsors : PKN Orlen, Adler Pelzer Group, Acer, Built for athletes, Carrera, Singha, Additive Industries, Iqoniq, Iveco, Livinguard, Marelli, Mitsubishi Electric, Pirelli, Save the children, Sparco, Walter Meier, Zadara.

Scuderia AlphaTauri Honda

Pilotes : Pierre Gasly et Yuki Tsunoda

Principaux partenaires et sponsors : Myworld, Edifice Casio, AlphaTauri, Randstad, Pirelli, RDS Design, Riedel, Siemens, DAZN.

Alpine F1 Team

Pilotes : Fernando Alonso et Esteban Ocon

Principaux partenaires et sponsors : Castrol, RCI, Mapfre, BP, Dupont, Microsoft, Bell & Ross, Eurodatacar, Pirelli, Genii Capital, Yahoo!, Renault E-Tech, 3D systems, HP, PerkinElmer, le coq sportif, GF, Siemens, Alpinestars, Boeing, Elysium, GCAPS, Hexis, Jabil, Linde, Matrix, Roland, Trak Racer, Volume Graphics.

Aston Martin Cognizant F1 Team

Pilotes : Sebastian Vettel et Lance Stroll

Principaux partenaires et sponsors : Cognizant, crypto.com, NetApp, SentinelOne, Bombardier, Girard-Perregaux, Peroni, BWT, Replay, Ravenol, EPOS, JCB, Pirelli, ebb3, UPS Direct, STL, Pelmark, Voip Unlimited, Condeco, IFS, Schuberth, Hackett, Alpinestars.

Scuderia Ferrari Mission Winnow

Pilotes : Charles Leclerc et Carlos Sainz

Principaux partenaires et sponsors : Mission Winnow, Shell, Ray-Ban, Richard Mille, Kaspersky, UPS, Weichai, Estrella Galicia, OMR, Mahle, Pirelli, Puma, Radiobook, SKF, VistaJet, Giorgio Armani, Marelli, NGK, Brembo, Experis, Riedel, Iveco, Palantir, Bell Helmets, Technogym, Alfa Roméo, Garrett, Sabelt.

Uralkali Haas F1 Team

Pilotes : Mick Schumacher et Nikita Mazepin

Principaux partenaires et sponsors : Uralkali, 1&1, Alpinestars, Ionos, Pirelli, Schuberth, Stichd, Under Armour.

McLaren F1 Team

Pilotes : Daniel Ricciardo et Lando Norris

Principaux partenaires et sponsors : A Better Tomorrow (British American Tobacco), Dell, Dark Trace, Arrow, Splunk, Gulf Oil, Richard Mille, Cisco Webex, Hilton, CNBC, Coca-Cola, Unilever, Miory Steel, Garena, FXPro, Klipsch, Deloitte, Tumi, Iqoniq, Sikkens, Mind, Sparco, Logitech, Buzz & Co. Asset Management, FAI aviation group, Ashurst, Pirelli, Volvo, Mazak, Marelli, Enkei, Stratasys, Kaust, Hookit, Huski chocolate.

Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Pilotes : Lewis Hamilton et Valtteri Bottas

Principaux partenaires et sponsors : Petronas, INEOS, UBS, EPSON, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise, IWC Schaffhausen, The Ritz-Carlton, AMD, Monster Energy, Pure Storage, Tommy Hilfiger, TIBCO, Bose, Belstaff, Puma, Police, OZ Racing, Endless, Axalta, Pirelli.

Red Bull Racing

Pilotes : Max Verstappen et Sergio Perez

Principaux partenaires et sponsors : Red Bull,Rauch, Mobil 1 Esso, Puma, Tag Heuer, Citrix, AT&T, Inter, Hewlett Packard Enterprise, Siemens, Telcel, Claro, AlphaTauri, Pirelli, Iris, DMG Mori, Hexagon, PWR, ANSYS, Gold Standard, Sabelt, Precor, OZ Racing, Oura Ring.

Williams Racing

Pilotes : George Russell et Nicholas Latifi

Principaux partenaires et sponsors : Sofina, Lavazza, Acronis, Versa, Financial Times, PONOS, Symantec, Bremont, Pirelli, Iqoniq, PPG, Umbro, OMP, THALES, ZEISS, B&R, Precision Hydration, Crew Clothing, Nexa 3D.

La F1 fait voter les fans

Sur son site officiel, la Formule 1 organise actuellement un sondage pour élire la plus belle F1 de la saison 2021.

Pour le moment, 2 bolides se distinguent, Aston Martin et Alpine F1, récoltant la très grande majorité des votes des fans.