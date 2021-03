Action Contre la Faim lance le challenge sportif « Connected Against Hunger » à destination des entreprises

Du 7 juin au 2 juillet, Action Contre la Faim lance un défi solidaire et digital aux entreprises du monde entier pour combattre le réchauffement climatique.

Action Contre la Faim est une organisation non-gouvernementale fondée en 1979 ayant pour mission de combattre l’insécurité alimentaire dans le monde. À cause de la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, inondations, …), plus de 690 millions de personnes dans le monde sont plongés dans une détresse alimentaire.

L’ONG propose ainsi aux entreprises de se mettre dans la peau d’humanitaires spécialistes des questions climatiques en participant au défi #ConnectedagainstHunger.

Par équipe de 8 à 10, les collaborateurs participeront à des défis sportifs en pratiquant de la marche, la course, du vélo ou du yoga.

À travers l’application Connected against Hunger (disponible sur l’App Store et Play Store), les participants pourront partager leur activité et s’encourager. À noter que ce défi est inclusif. Les personnes en situation de handicap pourront aussi participer en répondant à des quiz.

Cette troisième édition est la première édition internationale ! La deuxième édition avait rassemblé 63 entreprises et 5000 collaborateurs. Les participant·e·s avaient d’ailleurs parcouru 1 123 000 kilomètres, permettant de récolter plus de 350 000 euros en soutien aux activités d’Action contre la Faim.

Pour participer, rendez-vous sur le site : https://www.connectedagainsthunger.org