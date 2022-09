Handball – Le HBC Nantes utilise des avis Google laissés sur sa salle (H Arena) dans une campagne d’affichage extérieur

A l’occasion de la reprise du Championnat de France de Handball, le HBC Nantes a lancé une campagne d’affichage extérieur originale en affichant des avis Google de supporters ayant déjà vécus l’expérience de la H Arena.

Pendant une semaine, le club de Liqui Moly Starligue a squatté une soixantaine de panneaux JCDecaux répartis sur l’île de Nantes, le quartier qui accueille le palais des sports de Beaulieu (H Arena pour la salle principale).

Dans le détail, 3 avis réels laissés sur la salle ont été mis en avant autour du message « vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenus ».

« Outre la fidélisation de nos spectateurs occasionnels, nous devons aussi aller chercher de nouveaux publics.

« Il s’agit d’une idée qui nous trottait dans la tête depuis un moment déjà » nous explique Kévin Morin, responsable communication et évènementiel du HBC Nantes. « Si nous avons une base spectateurs solide les soirs de matchs avec plus de 4 000 abonnés cumulés (Liqui Moly Starligue et l’EHF Champions League), nous nous fixons chaque journée l’objectif d’être à guichets fermés, soit 5 902 spectateurs. Pour cela, outre la fidélisation de nos spectateurs occasionnels, nous devons aussi aller chercher de nouveaux publics. »

‘ ́́ . Cette semaine, plusieurs témoignages de spectateurs nous ayant laissé un avis « soir de match » se baladent dans la métropole nantaise. pic.twitter.com/HoxAgrKC5N — HBCNantes (@HBCNantes) September 15, 2022

« Du bouche à oreilles dans les travées de la H Arena jusqu’aux avis ou commentaires sur nos réseaux sociaux, les retours sont très positifs concernant l’expérience vécue soir de match. Malgré cela, nous avons fait le constat qu’il existe encore des Nantais au courant de cette fan expérience, qui ne sont pourtant jamais venus à la H Arena. » ajoute Kévin Morin.

Sur Google, le Palais des Sports de Beaulieu affiche près de 900 avis avec une moyenne de 4,7/5. « L’objectif de cette campagne était multiple : effectuer une piqûre de rappel auprès de cette cible, toucher les néo-nantais, et enfin renforcer notre notoriété » conclut Kévin Morin.

La saison dernière, le club nantais a battu son record d’affluence avec 138 003 spectateurs cumulés (H Arena + hall XXL) lors des 23 matchs à domicile disputés, soit une moyenne de 6000 spectateurs par match.