Tennis – La marque « On » (dont Federer est actionnaire) nouvel équipementier d’Iga Swiatek et Ben Shelton

Aujourd’hui, la marque suisse « On » dont Roger Federer est actionnaire a officialisé la signature de deux contrats sponsoring dans le tennis avec Iga Świątek et Ben Shelton.

En signant avec la polonaise Iga Świątek, On s’offre tout simplement la numéro 1 mondiale WTA. Ben Shelton, âgé de 21 ans, représente la « star montante américaine » (1/4 de finale à l’Australian Open 2023)

Concernant Świątek qui a remporté 3 Grand Chelem dont 2 Roland-Garros, la marque On succède à Asics qui habillait et chaussait la joueuse depuis plusieurs années. Pour Ben Shelton, la marque suisse succède à New Balance.

« Je suis très heureuse d’être la première joueuse de tennis féminine à rejoindre On. Et sincèrement ravie de la façon dont l’équipe d’innovation Lightning d’On travaille et adapte les technologies pour répondre aux demandes des athlètes, en contribuant à leur carrière », détaille Świątek dans un communiqué.

🎾 I’m thrilled to announce I am the first female tennis athlete at On. I’m happy the On team believes in me as an athlete and a person. We plan to grow, develop and make an impact together. #letsgo #DreamOn

Big thanks to my team for this amazing achievement in business.#ad pic.twitter.com/KXZxRYW3Dp — Iga Świątek (@iga_swiatek) March 20, 2023

« En élargissant notre liste de joueurs de tennis professionnels, nous nous appuyons sur notre innovation continue dans les domaines de la course à pied haute performance et sur un ensemble croissant d’athlètes de classe mondiale en athlétisme et en longue distance, dont beaucoup ont remporté des titres de champion du monde et de multiples médailles olympiques », déclare Marc Maurer, co-PDG d’On.

« Iga et Ben représentent la prochaine génération de talents de classe mondiale. Les deux joueurs démontrent l’esprit de compétition d’On et incarnent les champions actuels et futurs de ce sport. Nous sommes heureux de les accueillir dans la famille On » ajoute Roger Federer.

Notons que Świątek et Shelton joueront également avec la chaussure de tennis ROGER Pro mais plus tard dans la saison 2023.

