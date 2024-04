Babolat lance une collection de raquettes de padel avec Lamborghini

La marque spécialiste des sports de raquette Babolat et le constructeur automobile italien Lamborghini s’associent et lancent une collection de raquettes de padel en édition très limitée.

Cette association a de quoi étonner et pourtant, ce n’est pas la première fois qu’une marque automobile s’associe à un fabricant de « pala » (raquette). On pense notamment à Cupra qui propose des raquettes avec Wilson.

Après une collection de chaussures de running avec Mizuno dévoilée il y a quelques années, c’est au tour du « sport le plus tendance » du moment de recevoir l’intérêt de Lamborghini pour une collab de prestige. Le fabricant italien de voitures sportives s’associe à la marque française dont l’ambition « est de faire à peu près autant en padel qu’en tennis, sport qui reste le gros moteur de l’activité de Babolat aujourd’hui » comme nous l’expliquait il y a un an Olivier Plancon, responsable des ventes en France pour Babolat.

Un première collection à 50 exmplaires

Produite à 50 exemplaires, la « BL001 » se décline en 5 coloris. Du orange au vert, en passant par le violet, le kaki et le jaune, les modèles sont disponibles en précommande. Pour le moment, aucun tarif n’est communiqué par les deux parties.

D’ici 2025, les modèles « BL002 » et « BL003 » seront mis en vente à des milliers d’exemplaires, certainement à des tarifs plus abordables que les 50 premiers modèles.

Pour accompagner cette annonce, Babolat et Lamborghini ont organisé un évènement ce week-end sur le ciruit d’Imola à l’occasion de l’évènement Lamborghini Arena.

Pour l’occasion, Éric Babolat, CEO de Babolat, et Stephan Winkelmann, Chairman et CEO d’Automobili Lamborghini étaient présents tout comme Juan Lebrón, ambassadeur de Babolat. Le joueur espagnol était accompagné d’autres joueurs dont le français Pierre Vincent.

Elle a nécessité plus de 6 mois de travail entre les équipes techniques de Babolat et celles d’Automobili Lamborghini pour un résultat « 100% artisanal ». expliquent les intéressés. Ces 50 premiers exemplaires ont été produits à Sant’Agata Bolognese, près de Bologne, au siège du constructeur automobile italien qui a mis à disposition sa « maîtrise » de la fibre de carbone, habituellement destinés aux voitures de sport de luxe, dans ces raquettes.

« Inspirée par le design automobile des châssis de voiture de sport d’exception » aborde un style qui fait office de cockpit.

« La BL001, créée avec ce cadre monocoque périphérique extrêmement rigide, optimise la déformation de la zone de frappe. Le cadre monocoque, qui se prolonge dans le manche, permet à la main d’être en contact direct avec le châssis. Cela assure un contrôle parfait et très confortable de la raquette, tout en offrant une puissance et une vitesse de balle exceptionnelles » comme l’expliquent Babolat et Lamborghini.

À lire aussi