Paris 2024 : Le programme des volontaires pour les Jeux Olympiques ouvre ce mercredi 22 mars, comment postuler ?

Ce mercredi 22 mars, Paris 2024 ouvre le portail de candidature au programme des volontaires des Jeux.

Au total, l’organisation va s’appuyer sur 45 000 volontaires pour les JO et les Paralympiques. Des bénévoles qui exerceront dans différentes missions comme accueillir et orienter les spectateurs et les personnes accréditées, assister les délégations sportives, accompagner les athlètes sur le lieu de compétition et aux opérations presse , transporter les accrédités, soutenir les activités de chronométrage, participer à la distribution des équipements, apporter une assistance médicale…

Des missions qui se dérouleront sur les sites des compétitions (Paris, Ile-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nice, Tahiti,…) et d’autres sites comme le Village des Athlètes, le centre des médias, les gares et aéroports,…

« C’est leur différence qui fera leur force. Les volontaires ne viennent pas tous du même endroit, n’ont pas tous la même histoire, le même parcours, ni la même expérience. Il y aura des jeunes et des moins jeunes, des lève-tôt et des couche-tard, des sportifs et des moins sportifs, des personnes avec ou sans handicap… Ils seront tous les visages des Jeux ! »

Sport Business : Bénévolat, le débat éternel

Un programme des volontaires de Paris 2024 qui soulèvera à nouveau l’éternel débat du bénévolat sur des évènements sportifs comme les JO qui génèrent des milliards de revenus. En 2022, l’appel aux bénévoles pour la finale de l’UEFA Champions League au Stade de France avait reçu quelques critiques sur les réseaux sociaux.

En attendant, le bénévolat lors d’un évènement sportif offre évidemment de nombreux points positifs aux participants qui peuvent vivre une expérience de vie unique, enrichir leurs compétences et développer leur réseau.

Pour Paris 2024, une charte du volontariat olympique et paralympique pose un cadre pour l’exercice des missions (droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires).

Comment rejoindre le programme des volontaires de Paris 2024 ?

Le programme des volontaires de Paris 2024 est ouvert à tous, en France comme à l’international, seules trois conditions sont nécessaires pour pouvoir candidater : avoir 18 ans au 1er janvier 2024, parler au moins le français ou l’anglais, être disponible au moins 10 jours sur toute la durée des Jeux Olympiques et / ou toute la durée des Jeux Paralympiques.

La période de candidature ouvre ce mercredi 22 mars et se clôturera le 3 mai 2023. Selon le comité d’organisation, il faudra entre 30 et 45 minutes pour déposer sa candidature en ligne sur le site www.paris2024.org/fr/volontaires

Pour accompagner la future équipes des volontaires, Paris 2024 va faire appel à 6 ambassadeurs qui viendront partager leur expérience et leur passion aux candidats retenus et jusqu’au début de leur mission ! Pour le moment, deux noms sont connus, Guillaume Gille et Charlotte Fairbank.

Paris 2024 : Atos et Decathlon en première ligne du programme Volontaires

A travers ce programme Volontaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, on notera que deux partenaires seront particulièrement mis en avant.

Atos, Partenaire TOP du CIO, propulse ainsi le portail des volontaires, la première solution technologique d’Atos visible du grand public qui fait partie de l’Olympic Management System.

De son côté, Decathlon, Partenaire Officiel de Paris 2024, fournira les tenues des bénévoles. En amont, l’enseigne accompagnera directement en magasin les candidatures des clients intéressés. Des conseillers Decathlon seront présents dans 47 magasins. « Formés par Paris 2024 à la plateforme de candidature et à ce que peut être le rôle de volontaire, ils seront disponibles pour répondre aux questions des candidats et les accompagner dans le processus de candidature en se connectant sur la plateforme. L’occasion aussi d’informer tous les clients de la campagne grâce à un dispositif de communication physique dans les magasins participants. »

