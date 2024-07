Ford mise sur Eric Cantona pour la sortie de sa nouvelle Capri 2024 déclinée en SUV 100% électrique

Pour accompagner la sortie de la Capri version 2024 SUV électrique, Ford a décidé de miser sur une autre légende en la personne d’Eric Cantona.

« Certains disent que les légendes naissent. D’autres disent que les légendes se créent. Seules les légendes le savent vraiment. Cette Capri est une réinterprétation remarquable du classique. Un coupé sport pour la famille. Mais, plus important encore, il est entièrement électrique. C’est l’avenir. Les légendes ne s’excusent pour rien. » explique l’ancien joueur français.

Autour de Cantona, la marque automobile américaine lance notamment la campagne « Je suis capri ». Pour rappel, il y a quelques années, Ford avait misé sur Teddy Riner en France.

Cette nouvelle réinterprétation 2024 de la Ford Capri propose donc un véhicule familial 100% électrique qui promet une autonomie de plus de 620 km et plus de 570 litres d’espace de coffre. Un siège conducteur massant est proposé en série avec un écran tactile coulissant.

Il y a quelques jours, Eric Cantona l’acteur a également été aperçu dans la campagne promotionnelle de Snapdragon, le nouveau sponsor maillot face de Manchester United.

