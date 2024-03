Laura Druelle nouvelle responsable communication du Paris FC

Dans quelques semaines, le Paris FC va accueillir une nouvelle responsable communication en la personne de Laura Druelle.

Après 5 saisons passées au sein du Stade Français Paris (TOP 14) avec des missions de Relations presse, Relations publiques et institutionnelles, Influence et communication, Laura Druelle va donc changer de ballon et d’arrondissement en rejoignant l’actuel 7ème de Ligue 2 BKT qui évolue au Stade Charlety.

Le poste de responsable communication du Paris FC était ouvert depuis la fin d’année 2023 avec le passage de Valentin Paris au poste de responsable des contenus éditoriaux et digitaux.

« Je suis très heureuse de rejoindre les équipes du Paris FC. Cette opportunité représente pour moi un véritable honneur et un défi passionnant » nous précise Laura Druelle. « Contribuer au développement de la communication de ce club historique, avec des ambitions aussi fortes, est une perspective enthousiasmante, et un challenge dont je suis fière de participer. Je suis impatiente de mettre mes compétences au service de cette mission et de contribuer activement à son succès. »

En rejoignant le Paris FC, Laura Druelle travaillera notamment sur la stratégie de communication globale du club et sera en charge des relations médias.

Avant de rejoindre le Stade Français Paris en 2019, Laura Druelle a évolué au sein de France Galop ou encore Havas Sports.

