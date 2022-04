« La’eeb », la mascotte officielle de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde Qatar 2022, la FIFA et le comité d’organisation ont dévoilé le nom et le look de la mascotte officielle.

Baptisée « La’eeb », la mascotte de la Coupe du Monde Qatar 2022 ressemble à un fantôme, mais du côté de la FIFA, on parle d’une mascotte au look indescriptible, chacun étant invité à interpréter à quoi elle ressemble. Seule certitude, La’eeb est un mot arabe qui signifie joueur super-habile.

Pour mettre en scène la présentation de la mascotte officielle, Qatar 2022 a imaginé un monde parallèle baptisé Mascot-verse.

Welcome Laeeb, the official @FIFAWorldCup #Qatar2022 mascot! Follow his journey from the mascotverse to FIFA World Cup final! #Laeeb pic.twitter.com/fVMe9MCO5w — Road to 2022 (@roadto2022en) April 1, 2022

السلام عليكم, Hi, Salut, 你好, Hola

أنا لعّيب! التعويذة الرسمية لمونديال #قطر٢٠٢٢! تابعت كل بطولات كأس العالم من عالم التعويذات الخيالي وتفاعلت مع أهم لحظاتها

لكني قررت أظهر وأحضر أفضل نسخة .. #قطر2022 pic.twitter.com/i0qOwte8cb — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

« Nous sommes ravis de dévoiler La’eeb en tant que mascotte officielle de la première Coupe du monde de la FIFA au Moyen-Orient et dans les pays arabes. Il vient du mascot-verse, un lieu indescriptible. Nous sommes sûrs que les fans du monde entier vont adorer ce personnage amusant et enjoué. La’eeb jouera un rôle essentiel alors que nous engageons les fans, jeunes et moins jeunes, dans l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar » explique Halid Ali Al Mawlawi, directeur général adjoint, Marketing, communications et expérience du Comité suprême pour la livraison et l’héritage du mondial, dans un communiqué.