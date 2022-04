Padel – Roland-Garros va accueillir le second « Major » du nouveau circuit professionnel « Premier Padel »

Samedi, la Fédération Française de Tennis et « Premier Padel » ont officialisé l’organisation du second tournoi majeur du nouveau circuit professionnel de padel à Roland-Garros.

Géré par la Fédération Internationale de Padel (FIP) et soutenu par l’Association Professionnelle de Padel (PPA) et Qatar Sports Investments (QSI), « Premier Padel » a été lancé il y a quelques semaines et compte bien s’imposer comme le nouveau circuit de référence face au World Padel Tour et à l’APT Padel Tour.

Après le premier « majeur » disputé à Doha au Qatar la semaine dernière, le second tournoi de catégorie « Major » (équivalent d’un Grand Chelem en tennis) se déroulera donc à Paris, du 11 au 17 juillet 2022, à Roland-Garros. Un accord pluriannuel a été trouvé entre Premier Padel et la FFT. Une compétition qui sera à suivre sur les antennes de beIN SPORTS en France.

« Dès le premier jour, nous avons affirmé que le nouveau circuit officiel propulserait la discipline vers le sommet » – Nasser Al-Khelaïfi

« Aujourd’hui est un moment très fort pour le padel, que ce soit en France, en Europe ou à l’échelle mondiale. Dès le premier jour, nous avons affirmé que le nouveau circuit officiel propulserait la discipline vers le sommet. L’organisation d’un Major au Stade Roland-Garros vient en témoigner » explique Nasser Al-Khelaïfi, président de Qatar Sports Investments (QSI), dans un communiqué. « Ce tournoi est vraiment spécial et sera l’un des quatre événements « Major », et je tiens à remercier la FFT pour sa passion et sa vision s’agissant du développement du padel en France. »

Pour la FFT qui chapote la pratique du padel en France, cet évènement est évidemment une bonne nouvelle dans la promotion de la discipline. L’occasion également pour la FFT de diversifier ses revenus dans un stade rénové qui accueille de plus en plus d’évènements autres que tennis. Reste à savoir quelle sera la configuration du second « Major » de ce nouveau circuit padel à Roland. Le visuel utilisé par la FFT (en haut d’article) suggère ainsi un court de padel monté sur le court Philippe Chatrier…

« La FFT est fière d’écrire l’histoire du padel en s’associant à la FIP et à Premier Padel pour organiser le Paris Premier Padel Major au Stade Roland-Garros. Cet événement va donner au padel une nouvelle dimension et renforcer l’engouement des Français pour cette discipline, que la FFT soutient au moyen d’un plan de développement complet. » ajoute Gilles Moretton, président de la FFT.

« Nous sommes absolument ravis pour notre sport et pour les joueurs que le padel, sous la gouvernance de la Fédération Internationale de Padel, soit joué dans l’un des sites les plus emblématiques et les plus vénérés au monde, le Stade Roland-Garros » ajoute Luigi Carraro, président de la Fédération Internationale de Padel. « Le padel se développe rapidement en France et nous sommes impatients de présenter notre sport sous son meilleur jour à de nouveaux publics dans ce lieu ».

85 000 dollars pour les vainqueurs du premier Major à Doha

Samedi, le premier Major a sacré la paire « Paquito Navarro et Martin Di Nenno » qui a dominé en finale Juan Lebron et Ale Galan.

Les vainqueurs de ce premier tournoi du Premier Padel vont se partager un prize money de 85 048 dollars. Un tournoi qui a distribué un total de 525 000 euros aux joueurs (il n’y avait pas de tableau féminin).

Résumé de la finale Ooredoo Qatar Major 2022

Replay intégral Ooredoo Qatar Major 2022 finale

