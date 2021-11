Louis Vuitton dévoile la malle officielle du trophée de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Ce matin, Louis Vuitton a dévoilé la malle officielle du trophée de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

Réalisée sur mesure, cette création protègera et transportera la Coupe Webb Ellis tout au long de la compétition qui se disputera en septembre et octobre 2023.

Ce samedi 20 novembre, la malle Louis Vuitton et le Trophée seront présents au Stade de France pour le match entre le XV de France et les All Blacks. Depuis 2015, la marque fournit cette emballage haut de gamme. « Louis Vuitton est fier de poursuivre son engagement avec le monde du rugby qui s’inscrit dans la longue tradition de Louis Vuitton de fabriquer des malles ingénieuses pour les trophées les plus prestigieux au monde » précise Michael Burke, Président-directeur Général de Louis Vuitton, dans un communiqué. « Nous sommes heureux d’apporter notre savoir-faire à l’un des plus grands événements sportifs au monde et de prouver une fois encore que ‘la Victoire voyage avec Louis Vuitton ».

Les détails de la malle officielle France 2023

« Chiffre emblématique de l’univers du rugby représentant le nombre de joueurs d’une équipe, le XV s’invite en lettres romaines sur l’un des panneaux. Des lozines – bordures signature de Louis Vuitton – parachèvent l’écrin, orné d’angles, d’une serrure et de fermoirs en laiton identiques à ceux utilisés par la Maison depuis les années 1860. Pour la toute première fois dans la collection de malles-trophée, l’objet a été doublé de cuir précieux Louis Vuitton, teinté dans la même nuance de bleu Pantone que le lettrage avant. La malle a également été personnalisée avec un écusson illustré du logo de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui se dévoile à l’ouverture du coffre. »

Pour rappel, Louis Vuitton propose des malles aux trophées de nombreuses compétitions sportives (NBA, FIFA World Cup,…)