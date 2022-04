Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 : les revenus et la liste des sponsors

Hier, la FIFA tenait son 72e Congrès à Doha à la veille du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar.

A cette occasion, le Président de la FIFA Gianni Infantino a confirmé la bonne santé financière de la fédération internationale de football malgré la crise de la COVID-19.

Sur le cycle de 4 ans 2019-2022, la FIFA est bien partie pour dépasser l’objectif fixé il y a quelques mois de 6,44 milliards de dollars de revenus. Au 31 décembre 2021, 95% des recettes budgétisées ont été assurées et la FIFA confirme que ces objectifs commerciaux seront dépassés à l’issue du mondial 2022.

Lors du précédent cycle (2015-2018), la FIFA avait empoché quelques 6,421 millions de dollars dont 5,357 milliards pour la Coupe du Monde Russie 2018.

Des revenus issus majoritairement de la Coupe du Monde de football (la FIFA organise également d’autres compétitions sur le cycle comme le mondial féminin, la coupe arabe,…) et de la vente des droits TV, des droits marketing (sponsoring), de l’hospitalité, des droits d’exploitation de licence (licensing) et autres revenus.

Des réserves records après le mondial 2022

A l’issue de la Coupe du Monde Qatar 2022, la FIFA espère atteindre un total de réserves jamais atteint, supérieur au montant de 2,745 milliards de dollars de 2018.

Les sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022

En ce jour de tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, la FIFA peut s’appuyer sur un pool de partenaires composé à date d’une petite vingtaine d’entreprises environ, entre les partenaires FIFA, les sponsors officiels et les supporters régionaux : adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai/Kia, Qatar Airways, QatarEnergy, Visa, Budweiser, Crypto.com, BYJU’S, Hisense, McDonald’s, Mengniu, Vivo, QNB Group, Ooredoo, UPL Ltd, Nubank et Claro.

