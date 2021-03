Coupe du Monde de Rugby France 2023 : Le prix des billets et les dates de vente

Hier, le comité d’organisation France 2023 a officiellement lancé son programme billetterie de la Coupe du Monde de Rugby. Au total, 2,6 millions de billets seront disponibles.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 organisée en France débutera le 8 septembre 2023 par un alléchant France – Nouvelle Zélande. Avant de pouvoir acheter des billets à l’unité pour ce match d’ouverture ou la finale, l’organisation a décidé, dans un premier temps, de commercialiser des packs de tickets.

Des packs de billets par ville ou par équipe

Sur la première phase de vente qui débute le 15 mars pour la Famille 2023 (voir plus bas), il sera possible d’acheter des billets grâce à deux offres : le Pack Equipe et le Pack Ville.

Le « Pack Équipe » permettra d’assister aux 4 matchs de poules d’une équipe, avec la possibilité d’ajouter un quart de finale en option en cas de qualification. Au total, douze packs équipe sont proposés – un pour chaque nation déjà qualifiée.

Le « Pack Ville » se décompose en deux sous-offres :

– Le format « 3 matchs », qui permettra aux fans d’assister à 3 rencontres – dont 2 de leur choix – dans l’une des 9 villes hôtes.

– Le format « Tous les matchs », qui offrira aux supporters la chance d’assister à l’intégralité des matchs de poule de la ville hôte de leur choix.

L’offre ticketing de la billetterie a été décomposée en 4 catégories de places dans les stades (1,2,3 et 4).

Pour le « pack équipe » du XV de France incluant un éventuel 1/4 de finale, les prix varient de 340€ à 1685€. Des tarifs qui sont les plus élevés et qui s’expliquent évidemment par le fait que la compétition se déroule en France. L’Angleterre ou encore la Nouvelle-Zélande sont les deux autres équipes qui ont les tarifs les plus élevés.

Concernant l’offre par ville, le premier prix pour un minimum de 3 matchs débute à 58€ pour Toulouse.

Pour acheter vos billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, rendez-vous sur le site tickets.rugbyworldcup.com

Un accès prioritaire pour la Famille 2023

Le Comité d’Organisation France 2023 offre aux fans la possibilité d’accéder à une prévente exclusive des billets (packs) du 15 mars au 5 avril via le programme « Famille 2023 ». Un programme gratuit pour les fans (inscriptions jusqu’au 13 mars). Notons que Mastercard, Partenaire Majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2023, offrira un accès prioritaire à ses détenteurs de carte sur les 3 premiers jours de la prévente. La vente au grand public pour les packs Ville et Équipe ouvrira elle le 6 avril à 18h00.

Planning

– 13 mars : Fin des inscriptions pour la Famille 2023

– 15 mars : Début de la prévente Famille 2023

– 18 mars : Lancement des programmes de voyage et hospitalité officiels

– 6 avril : Ouverture de la billetterie au grand public

– 2022 : Lancement de la billetterie à l’unité