Rugby – Sage nouveau supporter officiel de la Coupe du monde France 2023

Sage, acteur majeur sur le marché des solutions d’entreprise, s’associe à France 2023, comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en 2023 sur le sol français. La multinationale devient le premier « Supporter Officiel » de ce Mondial, surement pas le dernier.

Sage, leader des technologies de gestion de la comptabilité, des finances, des RH et de la paie pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé, le 4 mars dernier, son soutien à la prochaine Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France (8 septembre au 28 octobre).

« Sage devient aujourd’hui le premier Supporter Officiel de la Coupe du monde » écrit sur Twitter France 2023, ce qui laisse à penser qu’il y en aura d’autres…

🚨 @SageFrance, acteur majeur sur le marché des solutions d’entreprises, devient aujourd’hui le premier Supporter Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 🔝 Bienvenue dans l’aventure ! Le communiqué 👉 https://t.co/0tiDs2M9OL pic.twitter.com/jvw9uhcd1I — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) March 4, 2022

Sage et son intégrateur Parthéna Consultant accompagnent l’organisation du tournoi dans le cadre de la gestion financière de l’événement.

« Un système d’information performant, agile et robuste »

« Nous sommes ravis de compter Sage parmi les Supporters Officiels de la Coupe du monde de rugby 2023. Depuis maintenant plusieurs mois, Sage nous accompagne dans la gestion de nos flux financiers, a expliqué Claude Atcher, directeur général de France 2023. Il a fallu doter France 2023 d’un système d’information performant, agile et robuste qu’il s’agisse de gérer la remise en vente des billets ou pour le recrutement des équipes d’accueil. »

« C’est une joie pour Sage que d’être Supporter Officiel de la Coupe du monde de rugby 2023. Il y a également une grande fierté de pouvoir partager les valeurs d’un sport où le respect et la solidarité sont de rigueur, et dans lequel le collectif fait tout. Pour nous, l’esprit d’équipe est important, car c’est une valeur qui est inscrite dans l’ADN de Sage. Notre XV maison joint donc ses forces vives à la mêlée pour faire de cet événement exceptionnel une immense fête, qui viendra célébrer les équipes, joueurs et supporters du monde entier », a déclaré Pacôme Lesage, président de Sage Europe du Sud.

Les droits de diffusion achetés par TF1

Pour rappel, la Coupe du Monde de Rugby 2023 se disputera du 8 septembre au 28 octobre en France avec des matchs organisés dans 10 villes hôtes et 9 stades. TF1 devrait faire le plein de téléspectateurs avec un match d’ouverture alléchant qui opposera le XV de France aux All Blacks. Au total, 2,6 millions de billets seront disponibles pour les fans du monde entier.

Les sponsors de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Pour cet évènement, l’organisation propose 4 niveaux de partenariat avec les partenaires majeurs, les sponsors officiels, les fournisseurs officiels et les supporters officiels.

