« Jeux Sets et Slash » – Sans les droits de la Night Session, France Télévisions mise sur Rivenzi et PoneeeyClub pour une émission Twitch depuis le court Philippe Chatrier

Pour ce Roland-Garros 2024, France Télévisions mise sur le duo de streamers Rivenzi et PoneeeyClub pour animer un émission sur Twitch depuis le court Philippe Chatrier pendant le match du soir qui est en exclusivité sur Prime Video.

De manière habile, France TV propose l’émission « Jeux Sets et Slash » sur sa chaîne Twitch FranceTV Slash à 20h15. L’occasion de proposer un contenu spécifique pour l’audience de la plateforme, sans images du match bien évidemment, mais en mode talk et diverstissement.

« Ce soir, pour le match de Gaël Monfils, nous aurons peut-être Corentin Moutet ! »

Pour la première émission de dimanche lors du match Wawrinka – Murray, le duo Rivenzi et PoneeeyClub a reçu Robert Pirès. « Pirès est un amour, il est exceptionnel, j’ai adoré le moment partagé. On a une table de mini tennis de table… C’était trop stylé ! » a expliqué Rivenzi a sa communauté ce matin lors d’un live sur sa chaîne. « On découvre, c’était un bonheur. On va ajuster des choses, c’est une vraie découverte… on est à Roland, c’est ouf ! On est sur le central, on voit le match et on reçoit des invités. On suit le match en mode radio, on discute. On s’amuse, on lance des gages, l’un d’entre eux sera d’être stagiaire de Laurent Luyat pendant une après-midi… »

Un contenu qui met en avant Engie, partenaire de Roland-Garros et l’un des 5 annonceurs principaux de FranceTV Publicité pour cette édition 2024.

 

« C’était un peu de stress avant, c’est produit par France TV, ce n’est pas les mêmes process… on ne peut pas diffuser certaines choses car Prime diffuse le match de soirée. J’avais hâte que la première se fasse. Une fois le live débuté, on est dedans, c’est notre domaine, c’est un régal, je suis stressé avant mais pendant, je gère, voir des pseudos que je reconnais dans le chat ça rassure » ajoute Rivenzi. « France TV semble déjà satisfait des premiers retours ».

Pour la seconde soirée ce lundi soir, les deux streamers recevront encore du beau monde dans leur cabine aménagée sur le Central. « Ce soir, pour le match de Gaël Monfils, nous aurons peut-être Corentin Moutet ! Théo Curin et Amélie Mauresmo seront là également ».

Pour promouvoir ce programme diffusé sur Twitch, les deux compères ont réalisé une vidéo plutôt sympa.

🎾Jeu Set et Slash ! 🎾

– Tous les soirs de Roland Garros

– Des invités

– Des jeux

– un Poneeey @AymericMilan A partir de dimanche 20h >> https://t.co/YmAF64qZI2<< pic.twitter.com/Aq74qW3ZeM — Rivenzi (@Rivenzi_) May 24, 2024

A lire aussi