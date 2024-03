Emmanuel Eschalier nouveau Président de l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS)

Hier, l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) a annoncé l’élection d’Emmanuel Eschalier à la Présidence de l’APPS.

Actuel Directeur Général de la Ligue Nationale de Rugby, Emmanuel Eschalier succède ainsi à Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+.

Lancée e, 2018, l’APPS regroupe aujourd’hui 18 membres, diffuseurs et ayants droit, et travaille sur la lutte contre le piratage des retransmissions sportives avec des propositions d’ordre réglementaire et législatif. L’APPS travaille notamment avec l’Arcom pour interdire l’accès à des services de streaming illégaux.

Le Conseil d’administration de l’APPS :

Collège des télédiffuseurs :

– Maxime Saada, Président du directoire du Groupe Canal+

– Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France,

– Aurore Amaury, Président Directeur général du groupe L’Equipe,

– Trojan Paillot, Directeur des acquisitions de Eurosport

Collège des ayants-droit :

– Stéphane Morel, Directeur général de la Fédération Française de Tennis,

– Raymond Bauriaud, Directeur marketing et communication de la Fédération Française de Basketball,

– Emmanuel Eschalier, Directeur général de la Ligue Nationale de Rugby,

– Benjamin Morel, Directeur général de LFP Media.

Le CIO nouveau membre de l’APPS

Lors de son assemblée générale, les membres de l’APPS ont validé l’arrivée d’un nouvel adhérent, le 18ème, avec le Comité International Olympique (CIO). « A 5 mois de l’ouverture de l’évènement historique que seront les JO de Paris 2024, l’arrivée du Comité International Olympique au sein de l’APPS est une reconnaissance pour le travail accompli et un encouragement à se mobiliser plus encore pour défendre et préserver l’écosystème du sport » explique Emmanuel Eschalier, Président de l’APPS, dans un communiqué.

« En cette année olympique, le CIO se satisfait de rejoindre l’APPS, pour continuer à collaborer avec l’ensemble de ses membres – acteurs majeurs de la diffusion de programmes sportifs en France – contre le piratage dans le domaine du sport » ajoute Jérôme Parmentier, Vice President, Media Rights & Content Partnerships du CIO.

Les 18 membres de l’APPS

A la suite de la dernière assemblée générale, l’APPS est donc désormais composée de 18 membres que sont : beIN SPORTS, Canal+, Eurosport, L’Equipe, TF1, France Télévisions, RMC Sport, l’Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services (ACCeS), la Fédération Française de Basketball, la Fédération Française de Tennis, la Ligue de Football Professionnel, la Ligue Nationale de Basketball, la Ligue Nationale de Handball, la Ligue Nationale de Rugby, la Ligue Nationale de Volleyball, l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP) le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité International Olympique (CIO)