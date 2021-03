Tennis – Amélie Oudéa-Castéra nouvelle Directrice Générale de la FFT

Suite à l’élection récente de Gilles Moretton au poste de Président de la Fédération Française de Tennis (FFT), les mouvements aux postes clés devraient s’intensifier dans les prochaines semaines.

Sur proposition de Gilles Moretton, le Comité exécutif a nommé Amélie Oudéa-Castéra au poste de Directrice Générale de la FFT. Elle succède à Jean-François Vilotte et prendra ses fonctions à partir de ce jour.

« Amélie Oudéa-Castéra mettra son expérience et son expertise au service de la FFT. Elle aura pour mission de conduire la feuille de route stratégique du projet « Ensemble Pour un Autre Tennis » et de manager l’action quotidienne des directions de la FFT de façon à mener avec succès, aux côtés du Président Gilles Moretton et avec l’ensemble des élus, la phase de renouveau de la fédération » précise le communiqué.

Ancienne joueuse de tennis professionnelle, Amélie Oudéa-Castéra a notamment gagné l’Orange Bowl minimes. Son meilleur classement a été n°18 française et n°251 WTA. En 1996, elle met un terme à sa carrière pour choisir la voie des études (Sciences Po, ESSEC, maîtrise de droit, ENA), avant de démarrer sa carrière comme auditrice financière à la Cour des Comptes. En 2008, elle entre au sein du Groupe AXA où elle occupe les fonctions de directrice de la stratégie puis de directrice du marketing et du digital. Fin 2018, elle rejoint le Comité exécutif du Groupe Carrefour dont elle a dirigé pendant plus de deux ans la marque et les activités e-commerce, data, innovation et informatique. Amélie préside par ailleurs l’association Rénovons le sport français qu’elle a co-fondée en 2018.