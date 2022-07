Tennis – Slazenger et Wimbledon, le partenariat le plus ancien de l’histoire du sport qui dure depuis… 120 ans (1902-2022) !

En sponsoring sportif, la théorie vante les mérites d’un partenariat qui s’inscrit dans la durée afin de favoriser la mémorisation et la création de valeur.

Lorsque l’on parle de partenariat qui dure, la marque Slazenger et Wimbledon en savent quelque chose puisque les deux entités sont liées depuis 1902, un record dans le sport !

Wimbledon, des sponsors quasi-invisibles

A Wimbledon, les sponsors du tournoi se font plutôt discrets sur les terrains, contrairement aux trois autres Grands Chelems. Un choix qui participe évidemment à l’unicité du tournoi londonien.

Si vous regardez un match de tennis à Wimbledon, vous ne serez pas « agressé » visuellement par les annonceurs. Contrairement à l’Open d’Australie, Roland-Garros et l’US Open, les partenaires du Grand Chelem disputé sur herbe se font rares sur les courts et aux abords.

Sur la bâche de fond, il faut attendre certains plans TV serrés pour apercevoir en tout petit le logo de Slazenger, le fournisseur officiel des balles du Grand Chelem disputé sur herbe. Sur les courts principaux, Rolex, IBM, Jaguar ou encore Oppo, sont également visibles de manière discrète ici et là.

Slazenger – Wimbledon, le partenariat sportif le plus ancien

Slazenger, marque anglaise créée en 1881 par les frères Albert et Ralph Slazenger, est un des équipementiers sportifs les plus anciens. Une longévité, malgré plusieurs changements de propriétaires, qui permet à Slazenger de revendiquer le plus long partenariat de l’histoire du sport moderne.

En effet, Slazenger est le fournisseur officiel de balles de tennis de Wimbledon et du All England Lawn Tennis Club depuis… 1902 ! Pour cette édition 2022, les deux partenaires célèbrent ainsi leurs 120 ans !

Lors de l’édition 2017, l’équipementier a célébré ses 115 ans de partenariat avec Wimbledon avec un spot dédié.

Des balles jaunes à Wimbledon depuis 1986

Pour chaque édition récente, la marque fournit quelques 55 000 balles pour le bon déroulé du Grand Chelem. Des balles qui n’ont pas toujours été jaunes et qui étaient auparavant blanches. En 1986, des balles jaunes sont utilisées pour la première fois à Wimbledon pour favoriser la visibilité des spectateurs et des téléspectateurs.

Dans le tennis, Slazenger a longtemps fabriqué des raquettes en bois, fournissant un temps Bjorn Borg. La marque anglaise a également équipé le joueur britannique Tim Henman.

Aujourd’hui, malgré son partenariat avec Wimbledon, la marque Slazenger semble avoir du mal à s’imposer outre-manche. Une marque appartenant à Frasers Group (Sports Direct, Everlast, Donnay,…) qui est présente sur le tennis, le hockey sur gazon, le golf ou encore la natation et le lifestyle.

Récemment, Slazenger a lancé une nouvelle collection soutenue par Sofia Richie (mannequin américaine). Faut-il s’attendre à un nouveau souffle pour la marque anglaise qui a longtemps misé sur le glamour et le sportstyle au féminin.

Lors de l’édition 2016 de Wimbledon, Slazenger s’était fait remarquer avec des jeunes femmes portant des Bikinis en forme de balle de tennis Slazenger dans les tribunes du Centre Court.

A Wimbledon, Slazenger a activé pendant un temps son partenariat avec quelques soirées à Londres. De quoi participer à la construction d’une certaine image de marque.

