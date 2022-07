Football – Une baisse des prix pour l’abonnement au « Pass Ligue 1 » d’Amazon Prime Video pour la saison 2022-2023

Pour sa seconde saison en tant que diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Amazon Prime Video va diminuer son offre d’abonnement au Pass Ligue 1.

A quelques semaines du début de la saison 2022-2023, Prime Video annonce en effet une nouvelle tarification avec une offre « saison » au tarif de 99€ et une promotion à 89€ jusqu’au 28 août 2022. La prise d’abonnement sera ouverte à partir du 27 juillet.

Précisons que le Pass Ligue 1 sera de nouveau soumis à un abonnement au service Amazon Prime (5,99€ mois ou 49€ à l’année) qui vous offre de nombreux services (livraison, Prime Video, Prime Music, shop,…).

Une baisse de 3 à 4€ par mois

Par mois de compétition, c’est à dire 10 sur 12, le Pass Ligue 1 avec l’offre saison 2022-2023 revient donc à 9,90€/mois ou 8,90€/mois avec la promotion. La saison dernière, le Pass Ligue 1 était proposé à 12,99€/mois pour les membres Amazon Prime. La baisse de prix est donc de l’ordre de 3€ à 4€ par mois.

« L’offre saison permettra aux fans de football d’accéder à plus de 600 matchs exclusifs de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT à un tarif attractif », déclare Alex Green, Directeur Général Prime Video Sport Europe, dans un communiqué. « Dès le début de la saison 2022-23, nous diffuserons en exclusivité le mutliplex de Ligue 2 BKT au sein du Pass Ligue 1. Nous allons continuer à innover, en nous concentrant sur ce que veulent les fans de football en France. D’autres nouveautés seront annoncées avant le début de la saison.”

Pour cette saison 2022-2023, Prime Video et le Pass Ligue 1 diffuseront plus de 600 matchs exclusifs de la Ligue 1 Uber Eats (8 matchs sur 10 par journée) et de la Ligue 2 BKT, dont le multiplex du samedi à 18h30.

Prime Video propose notamment l’affiche de chaque journée de Ligue 1 sur la case du dimanche soir. Pour la saison à venir, la chaîne a déjà dévoilé le TOP 10 des matchs.

La saison prochaine, les abonnés au Pass Ligue 1 retrouveront notamment Thierry Henry en consultant pour la seconde année consécutive.

Programmation de la 1ère journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2022-2023

Vendredi 5 août 2022 à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio

Samedi 6 août 2022 à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Samedi 6 août 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

Clermont Foot 63 – Paris Saint-Germain

Dimanche 7 août 2022 à 13h00 sur Prime Video

Toulouse FC – OGC Nice

Dimanche 7 août 2022 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – FC Nantes

RC Lens – Stade Brestois 29

LOSC Lille – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – ESTAC Troyes

Dimanche 7 août 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport

Stade Rennais FC – FC Lorient

Dimanche 7 août 2022 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade de Reims